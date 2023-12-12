İYİ Parti Seyh Said övgüsü yapan Galip Ensarioğlu'nu disipline sevk etti! Bizimle ilgisi olamaz

İYİ Parti İstanbul milletvekili M.Salim Ensarioğlu, sosyal medya hesabından Şeyh Said'i öven sözler kullandı. Bunun üzerine Meral Akşener'in talimatıyla Ensarioğlu 'ihraç' istemiyle disipline sevk edildi.

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili M.Salim Ensarioğlu Şeyh Said'i öven sözler kullandı. Ensarioğlu X platformundan paylaşımında ''Şeyh Said’e yönelik ithamları şiddetle reddediyorum'' dedi. İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Meral Akşener'in talimatıyla Ensarioğlu'nun ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

Şeyh Said'e ithamları şiddetle reddediyorum

İstanbul milletvekili M. Salim Ensarioğlu, disipline sevk edilmesine neden olan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- Son günlerde Diyarbakır’da bir bulvara bölgemizin en önemli değerlerinden Şeyh Said efendinin isminin verilmesi üzerinden başlayan tartışmalarda bölgenin toplumsal ve dini değerlerinden birine dönüşen Şeyh Said’e yönelik ithamları şiddetle reddediyorum.

- Bu tür ithamları ifade edenler toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmek dışında herhangi bir amaca hizmet etmeyenlerdir. Biz toplumun tüm değerlerine saygı ve hürmeti bir hafıza barışı olarak görüyoruz.

Şeyh Said, Said Nursi ve Seyid Rıza'nın mezarları...

- Bu minvalde daha önce de defalarca dile getirdiğim üzere Şeyh Said gibi büyük değerlere dönüşen Beddiüzzaman Said Nursi ve Seyid Rıza’nın da mezar yerlerinin açıklanması hafıza barışına hizmet edecektir. Anılan değerlerin mezar yerleri aleni bir değer iken devlet sırrı diye ifadelendirilmesi akla ziyan olmakla beraber hafıza barışına hizmet etmemektedir. Ülkemizde öncelikli olarak bir hafıza barışından başlanıp huzur ikliminin kalıcı olarak sağlanmasının tüm kesimlerin dahli ile mümkün olabileceği inancının kırılmasına müsade etmeyeceğimizi ilgili taraflar bilmelidir. Ayrıca bu inancı taşıyan ilgili kamuoyunun taşıdığı bu inancını daha yüksek bir sesle dile getirmesini temenni ediyorum.'

Meral Akşener'in talimatıyla disipline...

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ensarioğlu'nun İyi Parti lideri Meral Akşener'in talimatıyla disipline sevk edildiğini duyurdu. Zorlu X platformundan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

''İstanbul Milletvekili Sayın M.Salim Ensarioğlu’nun, İYİ Parti’nin kuruluşundaki temel değerlerini ve bugüne kadar sürdürdüğü siyasi mücadele ve tutumunu yok sayan bu açıklamasını asla kabul etmiyoruz. Milli Mücadelenin ruhuna ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucu iradesinin ortaya koyduğu tarihi ve milli gerçeklere aykırı paylaşımını reddediyoruz. Böyle bir anlayışın partimizle hiç bir ilişkisi yoktur ve bundan sonra da olamayacaktır. Sözkonusu paylaşımla alakalı, genel başkanımızın talimatlarıyla, gereken disiplin süreci ivedilikle başlatılmıştır. Saygılarımızla..''