Şok gelişme! Meral Akşener o ismin istifasını istedi! Ekrem İmamoğlu'nun kankasıydı

İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, partisinden istifa ediyor! Özkan'ın istifasını bizzat Genel Başkan Meral Akşener istedi.

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İYİ Parti'nin İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, partisinden istifa etmeye hazırlanıyor. Ekrem İmamoğlu ile olan yakınlığıyla tanınan İbrahim Özkan, canlı yayında 31 Mart seçimleri için işbirliği yapılması gerektiğini söylemişti.

İl Başkanı telefonla bildirdi!

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, CHP ile işbirliğini savunan İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’dan görevinden istifa etmesini istedi. İbrahim Özkan, iddialar üzerine İsmail Saymaz'a konuştu.

İstifamı Akşener istedi...

İsmail Saymaz, telefonla konutuğu İbrahim Özkan'ın, "İstifamı Akşener istedi. Henüz bir karar vermedim” dediğini duyurdu. İbrahim Özkan ve bir grup arkadaşının kısa sürede İYİ Parti'den istifa edeceği belirtiliyor.