BIST 7.680
DOLAR 29,04
EURO 31,36
ALTIN 1.856,02
HABER /  GÜNCEL

Hakem Halil Umut Meler'e yumruğun cezası ne olacak? Hukukçular konuştu

Hakem Halil Umut Meler'e yumruğun cezası ne olacak? Hukukçular konuştu

Süper Lig'de dün akşam yapılan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 3 kişi tutuklandı. Saldırganların ne ile yargılanacağı merak konusu olurken olay, sokaktaki bir vatandaşı yaralamaktan farklı... Hakem, sahada olan bir kamu görevlisi olarak olarak değerlendirilirken spor hukukçuları alınacak cezaları yorumladı.

Abone ol

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı, darbeyle yere düşen Meler bazı kişilerce de tekmelendi.

Maç sonrası sahaya inerek maçın hakemine şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile sahaya inen taraftarlar hakkında, "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı

Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl?

Olayın ardından hastaneye giden Koca, emniyet güçlerinin gözetiminde hastanede tedavi gördü. Ardından gözaltı işlemleri hastanede yapılan ve ilk ifadesi hastanede alınan Koca, Ankara Batı Adliyesine sevk edildi.

Hakeme saldırıda bulunan ve dün akşam saatlerinde gözaltına alınan K.Ç. ve Ş.Y.Ş. de Ankara Batı Adliyesine getirildi. Bu arada, soruşturma kapsamında Koca ile 2 kişi tutuklandı.

Cezası ne olacak?

Hakem Halil Umut Meler'e saldıranların ne ile yargılanacağı da merak konusu.

Yargılamanın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) disiplin soruşturmaları da yürütülecek. Para ve hak mahrumiyeti cezaları da gündemde olacak.

Koca'nın kulüp başkanlığı da düşebilir.

Sporda şiddet yasasını ihlal ve hem de kamu görevlisini yaralama suçunun söz konusu olduğu olayda spor hukukçuları durumu NTV'ye değerlendirdi.

Spor Hukukçusu Avukat Emin Özkurt, Türk Ceza Kanunu çerçevesinde de yaptırımı gerektiren maddenin "kasten yaralama" olduğunu ifade etti. Bu olayda özel bir durum olduğunu belirten Özkurt, "Bir hakeme karşı kamu görevi nedeniyle yapılduğı için ceza yarı oranda arttırılır. 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacaklar." dedi.

Spor Hukukçusu Avukat Alpay Köse ise hak mahrumiyeti cezasının verileceğini dile getirerek "3 yılı geçerse zaten süresiz hale geliyor. 3 yıl hak mahrumiyeti verdiğinde futbol ailesi içinde başkan olması mümkün olmuyor." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Marmaris’te yeni yıl hazırlıkları tamamlandı
Marmaris’te yeni yıl hazırlıkları tamamlandı
Devlet Bahçeli'den Halil Umut Meler'e saldırıyla ilgili açıklama: Türk sporuna gölge düşürmüştür
Devlet Bahçeli'den Halil Umut Meler'e saldırıyla ilgili açıklama: Türk sporuna gölge düşürmüştür
Taksim’de araması bulunan 10 şahıs, yüz tarayıcı kameralar sayesinde yakalandı
Taksim’de araması bulunan 10 şahıs, yüz tarayıcı kameralar sayesinde yakalandı
Yüksekova’da kar yağışı yerini yağmura bıraktı
Yüksekova’da kar yağışı yerini yağmura bıraktı
Hamas duyurdu: Savaş bitene kadar esir takası yok
Hamas duyurdu: Savaş bitene kadar esir takası yok
Kış mevsimiyle birlikte aktarlardaki yoğunluk arttı
Kış mevsimiyle birlikte aktarlardaki yoğunluk arttı
Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez TBMM kürsüsünde konuşurken bir anda yere yığıldı
Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez TBMM kürsüsünde konuşurken bir anda yere yığıldı
Sosyal medyada cinsel içerikli video yayıyorlardı! Böyle yakalandılar
Sosyal medyada cinsel içerikli video yayıyorlardı! Böyle yakalandılar
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den flaş açıklamalar! Liglerin durumu ne olacak, EURO 2032 Türkiye’den alınacak mı?
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den flaş açıklamalar! Liglerin durumu ne olacak, EURO 2032 Türkiye’den alınacak mı?
Ümraniye Belediyesinden üniversiteye ilk adımını atan öğrencilere eğitim desteği
Ümraniye Belediyesinden üniversiteye ilk adımını atan öğrencilere eğitim desteği
Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı! "Faruk Koca bana 'Seni öldüreceğim' diye bağırdı"
Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı! "Faruk Koca bana 'Seni öldüreceğim' diye bağırdı"
MHP yerel seçim kampanyası! Sloganlar ve temalar belli oldu
MHP yerel seçim kampanyası! Sloganlar ve temalar belli oldu