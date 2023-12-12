Hakem Halil Umut Meler'e yumruğun cezası ne olacak? Hukukçular konuştu

Süper Lig'de dün akşam yapılan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 3 kişi tutuklandı. Saldırganların ne ile yargılanacağı merak konusu olurken olay, sokaktaki bir vatandaşı yaralamaktan farklı... Hakem, sahada olan bir kamu görevlisi olarak olarak değerlendirilirken spor hukukçuları alınacak cezaları yorumladı.

Abone ol

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı, darbeyle yere düşen Meler bazı kişilerce de tekmelendi.

Maç sonrası sahaya inerek maçın hakemine şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile sahaya inen taraftarlar hakkında, "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı

Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl?

Olayın ardından hastaneye giden Koca, emniyet güçlerinin gözetiminde hastanede tedavi gördü. Ardından gözaltı işlemleri hastanede yapılan ve ilk ifadesi hastanede alınan Koca, Ankara Batı Adliyesine sevk edildi.



Hakeme saldırıda bulunan ve dün akşam saatlerinde gözaltına alınan K.Ç. ve Ş.Y.Ş. de Ankara Batı Adliyesine getirildi. Bu arada, soruşturma kapsamında Koca ile 2 kişi tutuklandı.

Cezası ne olacak?

Hakem Halil Umut Meler'e saldıranların ne ile yargılanacağı da merak konusu.

Yargılamanın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) disiplin soruşturmaları da yürütülecek. Para ve hak mahrumiyeti cezaları da gündemde olacak.



Koca'nın kulüp başkanlığı da düşebilir.



Sporda şiddet yasasını ihlal ve hem de kamu görevlisini yaralama suçunun söz konusu olduğu olayda spor hukukçuları durumu NTV'ye değerlendirdi.



Spor Hukukçusu Avukat Emin Özkurt, Türk Ceza Kanunu çerçevesinde de yaptırımı gerektiren maddenin "kasten yaralama" olduğunu ifade etti. Bu olayda özel bir durum olduğunu belirten Özkurt, "Bir hakeme karşı kamu görevi nedeniyle yapılduğı için ceza yarı oranda arttırılır. 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacaklar." dedi.



Spor Hukukçusu Avukat Alpay Köse ise hak mahrumiyeti cezasının verileceğini dile getirerek "3 yılı geçerse zaten süresiz hale geliyor. 3 yıl hak mahrumiyeti verdiğinde futbol ailesi içinde başkan olması mümkün olmuyor." ifadelerini kullandı.