Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez TBMM kürsüsünde konuşurken bir anda yere yığıldı

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında kürsüde konuşurken fenalaşıp yere yığıldı. Genel Kurul'da bulunan doktor vekiller tarafından kalp masajı yapılan Bitmez, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Saadet Partisi Basın Müşaviri Hacı Murat Uzgur, Hasan Bitmez'in durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

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TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmeleri sırasında, Saadet Partili Hasan Bitmez partisi adına söz aldı. Bitmez, kürsüde konuşmasını yaptığı sırada, Genel Kurul'da sözlü sataşmalar yaşandı. Genel Kurul'u selamlayarak konuşmasını bitiren Bitmez, kürsüden ayrılacağı sırada fenalaşarak yere yığıldı.

Doktor milletvekilleri kalp masajı yaptı

Milletvekilleri, Bitmez'in yardımına koştu. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, Hasan Bitmez'e ilk müdahalede bulundu. Ardından Meclis doktorları, Genel Kurul salonuna girerek, Bitmez'e müdahale etti. Bitmez'e, bir süre kalp masajı yapıldı.

Kalp ve şeker rahatsızlığı varmış

Bitmez, Meclis'teki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da Bitmez'in refakatçisi olarak hastaneye gitti. Hasan Bitmez'in şeker ve kalp rahatsızlığı olduğu belirtildi. Öte yandan; Meclis Genel Kurulu çalışmalarına bir süre ara verdi.

Saadet Partisi: Durumu ciddiyetini koruyor

Saadet Partisi Basın Müşaviri Hacı Murat Uzgur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kocaeli Milletvekilimiz Genel Başkan Yardımcımız Hasan Bitmez Bey’in durumu ciddiyetini koruyor. Bilkent Şehir Hastanesi’nde tıbbi müdahale devam ediyor" ifadelerini kullandı.