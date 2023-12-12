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FIFA Başkanı Infantino, Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı

FIFA Başkanı Infantino, Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısına FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan kınama geldi.

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Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve 1-1 beraberlikle sona eren Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yaptığı yumruklu saldırıyla alakalı FIFA Başkanı Gianni Infantino, kınama mesajı yayımladı.

Infantino, "Futbolda şiddete kesinlikle yer yoktur, saha içinde ya da dışında. MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan Türkiye Süper Lig maçının ardından gerçekleşen olaylar kesinlikle kabul edilemez ve sporumuzda ve toplumumuzda yeri yoktur. Maç görevlileri olmadan futbol olmaz. Hakemler, oyuncular, taraftarlar ve personelin oyunun tadını çıkarabilmek için güvende olmaları gerekiyor. İlgili yetkilileri, bunun her kademede kesinlikle uygulanmasını ve saygı duyulmasını sağlamaya çağırıyorum" ifadelerine yer verdi.

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