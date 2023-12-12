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Çorlu'da mühür ve sikkeler ele geçirildi

Çorlu'da mühür ve sikkeler ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 1 ikamette yapılan aramada, 8 adet farklı ebatlarda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen mühür ve sikke ele geçirildi.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarda suçlulara geçit verilmiyor. Yapılan çalışmalarda Çorlu ilçesinde 1 ikamette yapılan aramada, 8 adet farklı ebatlarda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen mühür ve sikke ele geçirildi.
Olayda 1 şüpheli şahıs hakkında 2863 SKM suçundan yasal işlemlere başlatıldı.

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