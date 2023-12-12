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Puma’dan dikkat çeken karar: İsrail milli futbol takımı sponsorluğunu sonlandırdı

Puma’dan dikkat çeken karar: İsrail milli futbol takımı sponsorluğunu sonlandırdı

Filistinlilerin uzun zamandır boykot çağrısı yaptığı Alman giyim devi Puma, İsrail milli takımı ile sponsorluk anlaşmasının yenilenmeyeceğini açıkladı. Almanya'nın spor giyim şirketi Puma, İsrail milli futbol takımı ile olan sponsorluk anlaşmasını gelecek yıl bitireceğini açıkladı ve bu kararın 7 ekimden önce alındığını duyurdu.

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Almanya'nın spor giyim şirketi Puma, İsrail milli futbol takımı ile olan sponsorluk anlaşmasını gelecek yıl bitireceğini açıkladı yapılan açıklamada kararın mali sebeplerden ötürü alındığı belirtildi.

Haber Global'de yer alan habere göre, şirket sözcüsü e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "Yeni anlaşma imzalanan iki milli takım bu yılın sonunda ve 2024'te açıklanacak. Sırbistan ve İsrail dahil olmak üzere bazı ülkelerin federasyonlarıyla olan anlaşmaların süresi 2024'te dolacak" dedi.

Şirket sözcüsü, kararın Puma'nın "daha az-daha büyük-daha iyi stratejisi" kapsamında 2022 yılında alındığını ve takım formalarının tasarlanması ve geliştirilmesi için gereken süreye uyduğunu da ifade etti.

Haber ilk Financial Times'ta yer aldı.

Filistinlilerin öncülüğündeki Boykot, Yatırımları Çekme ve Yaptırım Uygulama (BDS) hareketi, Puma'nın İsrail milli takımına sponsor olması nedeniyle 7 Ekim'deki saldırılar öncesinde şirketi boykot etme çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in Hamas saldırısının ardından Gazze Şeridi'nde başlattığı askeri harekâttan bu yana boykot çağrıları artmış ve boykot daha fazla şirket ve ürünü kapsayacak şekilde genişletilmişti.

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