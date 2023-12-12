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Polis ormanlık alanda toprağa gömülü uyuşturucuyu elleriyle kazarak çıkardı

Polis ormanlık alanda toprağa gömülü uyuşturucuyu elleriyle kazarak çıkardı

Samsun'da polis ormanlık alanda toprağa gömülü 2 kilo 358 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Polis uyuşturucuyu elleri ile toprağı kazarak çıkardı.

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Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gürgenyatak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısların araçlarında ve uyuşturucu maddeyi sakladıkları tespit edilen ormanlık alanda arama yaptı. Polis gece ormanlık alanda uyuşturucu gömülü yer tespit edildikten sonra eliyle toprağı kazarak poşet içinde toprağa gömülü 2 kilo 358 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili S.S., O.K., R.Ç. ve T.Ş. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 600 TL ve 200 euro ele geçirildi.

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