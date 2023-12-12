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Kuaförde mide bulandıran olay! Tuvalete gizlice yerleştirmiş

Kuaförde mide bulandıran olay! Tuvalete gizlice yerleştirmiş

YUNANİSTAN'da tanınan bir kuaförün, salondaki tuvaletlere gizli kamera yerleştirdiği ve müşterilerini ve kadın çalışanların çıplak görüntülerini kaydettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan kuaförün, ifadesi de şoke etti.

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Olay Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Vrilissia bölgesinde gerçekleşti...

İsmi açıklanmayan 49 yaşındaki adamın kuaför salonunun tuvaletine gizli kamera yerleştirdiği ve cep telefonu aracılığıyla tuvalete giren müşteri ve kadın çalışanlarının görüntülerini izlediği tespit edildi.  Olayın, kuaförde çalışan bir kadın tarafından fark edildiği de belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şikayetler üzerine olay yerine gelen Yunan polisi adamı gözaltına aldı. Adamın ismi açıklanmayan eşi de polise gelerek şikayetçi oldu. Genç kadın, "Evin farklı noktalarına ve özellikle tuvalete bazı objeler yerleştiriyordu. Hem tuvalete hem de önceki eşimden olan 29 yaşındaki kızımın odasına bunları yerleştirdi" dedi. 

Sözcü'de yer alan habere göre sosyal medyada özel hayatı ve seyahatleri ile ilgili birçok paylaşımda bulunan adamın polise verdiği ifadenin detayları da çıktı. Kuaförün polise, "Benim pornografi bağımlılığım var" dediği öğrenildi. 

Adamın üvey kızı ise, "Ben şok içindeyim ama sanırım annem daha da büyük bir şok içinde. Bu durumu mümkün olduğu kadar sakince çözmeliyiz. Bize yaptıklarını ona ödetmek istiyorum. Adalet istiyorum ve ben, annem ve onun ablası ona karşı cephe aldık" dedi.

Telefonda izlerken yakalandı

Kuaförde çalışan bir kadının ismi açıklanmayan adamın şüpheli hareketleri ve cep telefonundan kuaför salonundaki tuvaleti izlediğini fark etmesi üzerine yetkililere haber verdiğini Yunan medyası aktardı. 

Olayı fark eden çalışan, "Cep telefonu ekranında tuvaletin görüntüleri vardı. Biz oraya günde 4-5 kez gidiyorduk. Bu adamın iki cep telefonu var. Her saç kesiminden sonra  tuvalete gidip 10 dakika kaldığını hatırlıyorum hatta ona bir sağlık sorunu olup olmadığını sormuştum" ifadesini kullandı.

Adamın kuaför salonuna ve evine yapılan baskınlarda az miktarda uyuşturucu da tespit edilirken, bilgisayar, cep telefonu ve gizli kameralara da el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

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