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Hakem Halil Umut Meler'e sahada yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı

Hakem Halil Umut Meler'e sahada yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı

Ankaragücü ile Rizespor'un 1-1 berabere kaldığı maçın sonunda sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

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MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili adli süreç devam ediyor. Gözaltındaki Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 5 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği Koca ile birlikte 3 kişiyi tutuklayarak cezaevine gönderdi. 

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.  Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler'in son düdüğü çalmasının ardından saha bir anda karıştı.

Sahaya giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Aldığı darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı. Hakem Meler'in yere düşmesi sonrası Faruk Koca'nın yatışmadığı ve hakeme tekme attığı da görüldü.

Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü. Hakem odasına gelen Halil Umut Meler, daha sonra sedyeyle ambulansa buradan da özel bir hastane kaldırıldı. Elmacık kemiğinde kırık olan Meler'in tedavisi sürüyor. 

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