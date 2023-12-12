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Kastamonu'da köyde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kastamonu'da köyde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kastamonu’nun Tosya ilçesi bir köyde çıkan ev yangını ekiplerin erken müdahalesi ile diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

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Olay, Tosya ilçesi Bürnük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Köy camisi imam hatibinin yaşadığı evde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımı ile yangına müdahale ederek diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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