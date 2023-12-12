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Lüfer tezgahlarda azaldı, kilosu 750 liraya çıktı

Lüfer tezgahlarda azaldı, kilosu 750 liraya çıktı

Çanakkale’de 1 Eylül’de sona eren av yasağının ardından balıkçı tezgahlarında kilosu 700 liradan yerini alan denizlerin prensi lüfer 350 liraya kadar düştü. Çanakkale Boğazı’nda akımın erken bitmesi ve havaların soğumaması sebebiyle azalan lüfer kilosu 750 liraya kadar çıktı.

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Çanakkale’de 1 Eylül’de sona eren av yasağının ardından av sezonunun açılmasıyla birlikte çeşit çeşit balıklar tezgahları süslerken, kilosu 700 liradan satılan ‘Denizlerin prensi’ lüfer bollaşmasıyla kilosu 350 liraya kadar düşmüştü. Çanakkale Boğazı’nda iki haftadır fırtına nedeniyle havaların kötü gitmesi ve lüfer balığının akımının erken bitmesi balıkçı tezgahlarına da yansıdı. Denizlerin prensi lüferde akımın erken bitmemesi ve havaların soğumaması sebebiyle azalan lüferin kilosu 750 liraya çıktı.

Çanakkale Balıkhali esnaflarından Volkan Kaşıkçı, “Yaklaşık 2 haftadır havaların kötü gitmesi sebebiyle balık az geldi. Havalar şimdi iyiye gitmeye başladı. Fiyatlar normal. Hamsi 100 lira, sardalya 70 lira, istavrit 100 lira, kolyoz 150 lira, çipura 230 lira, mezgit 350 lira. Ama lüferin fiyatında biraz yükselme oldu. Lüfer ilk çıktığı zaman tezgahlarda 700 lirayla çıktı. Fiyatı 350 liraya kadar düştü. Şuanda yine kilosu 750 liradan satılıyor. Lüfer artık azaldığı için bu fiyatlarda satılıyor. Lüferin bu kadar yüksek olmasının sebeplerinden biri de akım erken bitti. Havalarda soğumadığı için balık durmadı. Balık azaldı, oltaya düştü. Balık az geldiği için de artık fiyatlar yükseldi” dedi.

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