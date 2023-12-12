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Kaybolan koyunları, jandarma kısa sürede buldu

Kaybolan koyunları, jandarma kısa sürede buldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kaybolan 7 koyun, jandarma ekipleri tarafından evin bin 500 metre uzağındaki ağaçlık bir alanda bulunarak sahibine teslim edildi.

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Olay, Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 adet küçükbaş hayvan ağılının kapısından çıkarak kayboldu. Durumu fark eden koyunların sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Aramalar sonucu kayıp hayvanlar, evinin bin 500 metre ilerisinde ağaçlık alan içerisinde bulunarak sahibine teslim edildi. Hayvan sahibine hayvan hırsızlıklarına karşı alınacak önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

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