BIST 7.705
DOLAR 29,01
EURO 31,31
ALTIN 1.855,11
HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

İYİ Parti İstanbul adayı deniyor kulislerde o isim konuşuluyor Barış Yarkadaş İYİ Parti'den önemli isimleri aradı

İYİ Parti İstanbul adayı deniyor kulislerde o isim konuşuluyor Barış Yarkadaş İYİ Parti'den önemli isimleri aradı

Yazar Barış Yarkadaş, İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ali Fatinoğlu isminin kulislerde konuşulduğunu söyledi.

Abone ol

İYİ Parti'nin seçimlere tek başına girme kararı sonrası gözler İYİ Parti'nin büyükşehir adaylarının kim olacağına çevrildi.

Yeni CHP yönetiminin işbirliği önerisine olumlu yanıt vermeyen Akşener ve ekibi, iddialı isimlerle yarışa hazırlanma hedefinde.

Tv100 ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler masaya yatırıldı. Yarkadaş, İYİ Parti İstanbul adayına ilişkin edindiği kulisi aktardı.

"Ali Fatinoğlu’nun ismi gündemde ama"

Yarkadaş "Ali Fatinoğlu’nu Meral Akşener Ankara’ya davet etmiş ve görüşmüşler ve İYİ Parti kulislerinde konuşulanlara göre Ali Fatinoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı da gündemde. Bu iddia üzerine İYİ Parti’den önemli isimleri arayıp sordum ‘Evet, Ali Fatinoğlu’nun ismi gündemde ama henüz netleşmiş bir şey yok çünkü Buğra Kavuncu’nun da adaylığı konuşuluyor’ dediler." ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Yerlikaya duyurdu! 37 ilde eş zamanlı "Kafes-18 Operasyonu": 39 organize suç yapısı çökertildi
Bakan Yerlikaya duyurdu! 37 ilde eş zamanlı "Kafes-18 Operasyonu": 39 organize suç yapısı çökertildi
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca 24 saat müşahede altında tutulacak
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca 24 saat müşahede altında tutulacak
Çorum'da 78 yaşındaki kadının evini kundakladılar
Çorum'da 78 yaşındaki kadının evini kundakladılar
MEB 81 ile yazı göndermişti! Sınıf anneliği isim değiştirerek devam ediyor
MEB 81 ile yazı göndermişti! Sınıf anneliği isim değiştirerek devam ediyor
Hafize Gaye Erkan'dan iş dünyasına güvence: Fiyat istikrarını sağlayacağız
Hafize Gaye Erkan'dan iş dünyasına güvence: Fiyat istikrarını sağlayacağız
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Hakem Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Ölümcül tehlikesi var mı yeni açıklama
Hakem Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Ölümcül tehlikesi var mı yeni açıklama
İsrail ordusu beyaz fosfor içeren bombalara sahip olduğunu itiraf etti
İsrail ordusu beyaz fosfor içeren bombalara sahip olduğunu itiraf etti
Devlet Bahçeli'den Numan Kurtulmuş'a "Kürtçe" tepkisi! 'Birçok kesim şımardı!'
Devlet Bahçeli'den Numan Kurtulmuş'a "Kürtçe" tepkisi! 'Birçok kesim şımardı!'
Emre Belözoğlu Ankaragücü'nden istifa ediyor! Başkan'ın yumruklu saldırısını affetmedi
Emre Belözoğlu Ankaragücü'nden istifa ediyor! Başkan'ın yumruklu saldırısını affetmedi
Mehmet Şimşek'ten kira fiyatlarıyla ilgili açıklama
Mehmet Şimşek'ten kira fiyatlarıyla ilgili açıklama
Mehmet Şimşek'ten 'yeni vergi' açıklaması! 'Vergiyi tabana yayacağız' dedim yanlış anlaşıldı
Mehmet Şimşek'ten 'yeni vergi' açıklaması! 'Vergiyi tabana yayacağız' dedim yanlış anlaşıldı