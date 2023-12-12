İYİ Parti İstanbul adayı deniyor kulislerde o isim konuşuluyor Barış Yarkadaş İYİ Parti'den önemli isimleri aradı

Yazar Barış Yarkadaş, İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ali Fatinoğlu isminin kulislerde konuşulduğunu söyledi.

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İYİ Parti'nin seçimlere tek başına girme kararı sonrası gözler İYİ Parti'nin büyükşehir adaylarının kim olacağına çevrildi.

Yeni CHP yönetiminin işbirliği önerisine olumlu yanıt vermeyen Akşener ve ekibi, iddialı isimlerle yarışa hazırlanma hedefinde.

Tv100 ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler masaya yatırıldı. Yarkadaş, İYİ Parti İstanbul adayına ilişkin edindiği kulisi aktardı.

"Ali Fatinoğlu’nun ismi gündemde ama"

Yarkadaş "Ali Fatinoğlu’nu Meral Akşener Ankara’ya davet etmiş ve görüşmüşler ve İYİ Parti kulislerinde konuşulanlara göre Ali Fatinoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı da gündemde. Bu iddia üzerine İYİ Parti’den önemli isimleri arayıp sordum ‘Evet, Ali Fatinoğlu’nun ismi gündemde ama henüz netleşmiş bir şey yok çünkü Buğra Kavuncu’nun da adaylığı konuşuluyor’ dediler." ifadelerine yer verdi.