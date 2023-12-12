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Hakem Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Ölümcül tehlikesi var mı yeni açıklama

Hakem Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Ölümcül tehlikesi var mı yeni açıklama

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Yerde de tekmelenen Hakem Meler hastaneye kaldırıldı. Meler'in doktoru sağlık durumuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Doktor,"Sadece sol göz çevresinde bir kanaması var, orada küçük bir çatlağı var. Onun dışında önemli bir hayati tehlike görünmüyor ama kafa travması olması nedeniyle hocamızı sabaha kadar takip edeceğiz" dedi.

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Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Rizespor karşılaşması 1-1 beraberlikle sona ererken bitiş düdüğüyle birlikte hakem Halil Umut Meler saldırıya uğradı. Maçın bitiminden sonra sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Hakem Halil Umut Meler, bu saldırının ardından yerde kaldı.

Yerde tekmediler

Yumruk darbesi sonrası yere düşen Meler, yüzüne ve vücuduna defalarca tekme darbesi aldı. Araya giren 4. hakem ve güvenlik güçleri saldırganları güçlükle uzaklaştırdı. Saldırı sonrasında yüzü şişen Halil Umut Meler, güvenlik güçlerinin koruması altında ambulans bindirildi.

Doktoru saldırıya uğramasının ardından hastanede tedavi altına alınan hakem Halil Umut Meler'in sadece sol göz çevresinde bir kanaması bulunduğunu belirtti.

Yörübulut, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Meler'in acil servise gelmesinin ardından ilk muayenesinin gerçekleştirildiğini söyledi. Daha sonra röntgen ve ileri tetkik tomografileriyle birlikte özellikle beyinden karın bölgesine kadar Meler'in taramasının yapıldığını ifade eden Yörübulut, şu bilgileri verdi:

Hayati tehlikesi yok

"Şu an için hayati tehlikesi yok. Sadece sol göz çevresinde bir kanaması var, orada küçük bir çatlağı var. Onun dışında önemli bir hayati tehlike görünmüyor ama kafa travması olması nedeniyle hocamızı sabaha kadar takip edeceğiz. Kontrolleri yaptıktan sonra muhtemelen göndereceğiz. Herkese geçmiş olsun."

Bir gazetecinin "Konuştunuz mu kendisiyle? Psikolojik olarak ne durumda?" sorusuna Yörübulut, "Hasta mahremiyetine girdiği için onları yarın yakınları sizlere açıklar ama hayati tehlike olmaması bizim için sevindirici." yanıtını verdi.

Yörübulut, Meler'in tedavisinin ayakta sürdürülüp sürdürülmeyeceğinin yarın belli olacağını bildirdi.

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