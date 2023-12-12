Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce ile ikinci kez görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ikinci bir görüşme gerçekleştirdi.

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Muharrem İnce, ilk görüşmede Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da yeniden belediye başkanı olması gerektiğini söylemişti. Bu konu ikinci görüşmede de masaya yatırıldı.

Görüşmede yerel seçime ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Ekrem İmamoğlu ilk görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Sayın Muharrem İnce ile malumunuzdur ki biz uzun yıllara dayalı bir diyaloğa ve ilişkiye sahibiz. Karşılıklı saygı ve sevgi kapsamı içerisinde dertleştiğimiz, sohbet ettiğimiz anlar geçmişte de oldu. Böyle bir görüşme arzusunu keyifle karşıladım. Bir araya geldik. Yoğun bir biçimde İstanbul odaklı ve İstanbul'da güçlü bir şekilde destek olma konusundaki duygusunu benimle paylaştılar. Ben de çok mutlu olduğumu kendisine ifade ettim. Bu kapsamda gerçekten geniş hatta biraz İstanbul'un başarısının yakın çevresine de yansıması noktasında görüş alışverişinde bulunduk. Yine buluşabiliriz” demişti.

İnce’ye İzmir veya Yalova için adaylık teklifi yapıldığına ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine İmamoğlu “Hiç öyle bir konu yok. Hiç öyle bir konu dahi geçmedi. Ki konuşulabilirdi, bilgi paylaşımı olabilirdi. Kod adı İzmir ise eğer İzmir'in adı bile geçmedi sohbetimizde” yanıtını vermişti.

KAYNAK: Odatv.com