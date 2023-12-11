Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın 1-1 biten Rizespor maçının ardından sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması sonrası TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı.Abone ol
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, Rizespor maçı sonrası sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasına ilişkin TFF harekete geçti. Hakem Meler'e saldırı sonrası TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı.
Çaykur Rizespor-Ankaragücü maçında Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı.
Ne oldu?
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.
Önce yumruk sonra tekmeler savurdu
Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk darbesiyle birlikte Meler yere yığılırken Başkan Koca, tekme atarak Meler'e saldırmaya devam etti Saldırı anları kameralara yansırken, Meler'in sol gözünün morardığı görüldü.