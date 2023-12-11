BIST 7.728
DOLAR 28,98
EURO 31,23
ALTIN 1.846,51
HABER /  SPOR

TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı

TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın 1-1 biten Rizespor maçının ardından sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması sonrası TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı.

Abone ol

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, Rizespor maçı sonrası sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasına ilişkin TFF harekete geçti. Hakem Meler'e saldırı sonrası TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı.

Çaykur Rizespor-Ankaragücü maçında Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı.

Ne oldu?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

Önce yumruk sonra tekmeler savurdu

Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk darbesiyle birlikte Meler yere yığılırken Başkan Koca, tekme atarak Meler'e saldırmaya devam etti Saldırı anları kameralara yansırken, Meler'in sol gözünün morardığı görüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı
Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı
Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı
Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı
İzmir'de kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ekipleri helikopterle kurtardı
İzmir'de kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ekipleri helikopterle kurtardı
Meloni: "Ukrayna'nın direnişi savaşı bizden uzak tutuyor"
Meloni: "Ukrayna'nın direnişi savaşı bizden uzak tutuyor"
Anadolu Efes Fenerbahçe'yi 1 sayıyla yıktı
Anadolu Efes Fenerbahçe'yi 1 sayıyla yıktı
İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker: 28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim
İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker: 28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim
Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu
Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu
Aboubakar cephesinden flaş paylaşım!
Aboubakar cephesinden flaş paylaşım!
Hasan Arat'tan transfer sözleri! "Fırsat çıkarsa..."
Hasan Arat'tan transfer sözleri! "Fırsat çıkarsa..."
Kopenhag'dan Galatasaray taraftarına tribün uyarısı!
Kopenhag'dan Galatasaray taraftarına tribün uyarısı!
Gabar'da günlük petrol üretimi 30 bin varile ulaştı
Gabar'da günlük petrol üretimi 30 bin varile ulaştı
16 bin 506 uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
16 bin 506 uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli gözaltına alındı