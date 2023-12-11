Gabar'da günlük petrol üretimi 30 bin varile ulaştı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar'da günlük petrol üretiminin 30 bin varile ulaştığını açıkladı.

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Terörden arındırılan bölgelerde artık huzur ve güven hakim. Bunun üzerine Şırnak'ın terörden tamamen arındırılan Gabar ve Cudi Dağları, enerji kaynağı alanına döndü.

Bölgede, yerli ve milli imkanlarla alan taramaları yapıldı ve böylelikle Türkiye'nin kendi enerjisini karşılama çalışmaları sonuç vermiş oldu.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Aralık 2022'de Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini duyurmuştu.

Hedef yıl sonuna kadar günlük 35 bin varildi

2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğu açıklanmıştı.

Yaşananların ardından Şırnak’ta kesintisiz devam eden petrol çalışmalarıyla Gabar Dağı’nda yıl sonuna kadar üretim yapılan kuyu sayılarında artış yaşanıyor.

Yeni açılan kuyularla birlikte günlük üretimin de 35 bin varile çıkarılması için çalışmalar devam ediyordu.

30 bin varil hedefine ulaşıldı

Süren çalışmaların meyvesini verdiği görüldü ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar'da günlük petrol üretiminin 30 bin varile ulaştığını bildirdi.

TPAO'nun X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gabar'da rekor üretim. Günlük 30 bin varil petrol." ifadesi yer aldı.

"2023 sonu hedefimiz günlük 35 bin varil petrol, 2024 sonu hedefimiz günlük 100 bin varil petrol"

Paylaşımda, "Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açtığımız toplam 23 kuyuda günlük 30 bin varil petrol üretime ulaştık. 2023 sonu hedefimiz günlük 35 bin varil petrol, 2024 sonu hedefimiz günlük 100 bin varil petrol. Bu başarı, ülkemizin enerji bağımsızlığına doğru attığımız sağlam adımların bir yansımasıdır. Gururla paylaşıyoruz." denildi.

Öte yandan 2024 yılında ise 100 kuyu açılması hedefleniyor ve 100 bin varil üretim amaçlanıyor.