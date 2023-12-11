Milli SİHA Bayraktar TB2, 750 bin uçuş saatini tamamladı!

Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı Bayraktar TB2, 750 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora daha imza attı.

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Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 750 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Böylece Bayraktar TB2 SİHA, gökyüzünde milyon saate daha da yaklaşarak en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu.

Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösterilen milli SİHA Bayraktar TB2, 2014'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterine girdi.

2015'te silahlandırılan insansız hava aracı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2 SİHA, 2014'ten beri, yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.

7 ülkede yardım kampanyası düzenledi

Bayraktar TB2 SİHA'lar, Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşta Ukrayna Ordusu tarafından savunma amacıyla aktif olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2'leri satın alarak Ukrayna Ordusu'na bağışlamak için Litvanya, Ukrayna, Polonya, Letonya, Norveç, İspanya ve Kanada'da halk tarafından yardım kampanyaları düzenlenmişti.

Baykar, Litvanya, Ukrayna ve Polonya'da düzenlenen kampanyalardan toplanan bağışı kabul etmeyerek Bayraktar TB2 SİHA satın almak amacıyla toplanan yardımı Ukrayna halkının insani ihtiyaçlarının karşılanması için bağışlamıştı.

Yerlilik oranı rekor düzeyde

2000'li yılların başından itibaren insansız hava araçları alanında en büyük katma değer olan yazılım ve donanım sistemlerini Türk mühendislerinden oluşan ekibiyle milli ve özgün olarak geliştiren Baykar, 13 farklı disiplindeki mühendislik gücüyle alanında dünyanın lider teknoloji firmalarından biri olarak gösteriliyor.

Tüm kritik aksamı, tasarım ve yazılımları Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, dünyada rekor sayılacak düzeyde yüzde 93'lük bir yerli sanayi katılımıyla İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde üretiliyor.

Rekorların sahibi

Bayraktar TB2 SİHA, 16 Temmuz 2019'da Kuveyt'teki demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak rekor kırdı.

Milli SİHA'lar Avrupa'dan Afrika'ya kadar dünyanın birçok farklı bölgesinde karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında görev yapmaya devam ediyor.

Türk havacılık tarihinde taktik sınıfta 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun havada kalış süresi ve 27 bin 30 feet yükseklikle Türkiye irtifa rekorunu kıran milli SİHA, 750 bin saatlik uçuşla birlikte Türk havacılık tarihine geçti.

Milli SİHA, en uzun süre başarıyla Türkiye'ye hizmet eden hava aracı unvanını da elinde bulunduruyor.

Zeytin Dalı Harekatı'na damgasını vurdu

Bayraktar TB2, TSK tarafından sınır içi ve ötesinde gerçekleştirilen Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında aktif olarak rol aldı.

Savunma uzmanları harekatların beklenenden çok daha kısa sürede sona ermesi ve daha az kayıp yaşanmasında en önemli etkenlerden birinin milli SİHA'lar olduğunu belirtti.

Bayraktar TB2 SİHA sistemleri özellikle Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen tüm uçuşlarının yüzde 90'ından fazlasını yaparak, 5 bin 300 saat uçuşla adeta harekata damgasını vurdu.

Mavi Vatan'ı gözlüyor

Terör örgütüne yönelik Pençe ve Kıran gibi birçok operasyonda görev yapan Bayraktar TB2 SİHA'lar, bölücü terör örgütünün sözde yöneticilerine yapılan operasyonlarda da önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor.

Milli SİHA'lar bu görevlerinin yanı sıra Mavi Vatan'ın korunmasında da görev alıyor. Bu kapsamda Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj gemilerine de güvenlik için havadan refakat etti.

Yine aynı kapsamdaki görevler için KKTC'de konuşlandırılmak üzere 16 Aralık 2019'da Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığından kalkarak Geçitkale Havaalanına inen Bayraktar TB2 SİHA, tarihi bir uçuşa imza atmıştı.

Depremlerde görev yapıyor

Bayraktar TB2 İHA'lar depremlerde görev alarak büyük katkı sağlıyor. 24 Ocak 2020'de meydana gelen Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından çok kısa sürede bölgeye intikal ederek 25. dakikadan itibaren Ankara ve deprem olan illerin kriz komuta merkezlerine anlık görüntü ve bilgi aktardı.

Asrın Felaketi olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinde 2 bin 417 saat 6 dakika uçarak görev icra etti.

Bu kapsamda toplamda 8'i Baykar Hızlı Haritalama Podu entegreli 42 Bayraktar TB2 görev aldı.

Bayraktar TB2 SİHA'lar arama ve kurtarma çalışmalarına gökyüzünden destek vermenin yanı sıra deprem sonrası oluşan yoğun araç trafiğinin kontrol edilmesi ve gelecek yardımların aksamadan devamı için de görev yaptı.

Göçmenlerin kurtarılmasında rol alıyor

Bayraktar TB2'ler, Ege ve Akdeniz'de devam eden düzensiz göç hareketlerini gökyüzünden takip ederek birçok düzensiz göçmenin hayatının kurtarılması ve dünyanın gündeminden düşmeyen geri itmeler gibi insan hakları ihlallerinin belgelenmesine de önemli katkı sağlıyor.

Uludağ'da kaybolan turisti buldu

Bayraktar TB2 SİHA'lar aynı zamanda doğada gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetlerinde de etkin olarak görev yapıyor.

Milli SİHA, 31 Aralık 2021'de Bursa Uludağ'da yürüyüşe çıkan ve hava şartlarının kötüleşmesi üzerine kaybolan Danimarka uyruklu Yusuf Sepehizade'nin bulunmasında da rol aldı.

Hava koşullarının ağırlaşması nedeniyle bölgedeki ekipler tarafından ulaşılamayan Danimarkalı turistin yeri, Aydın'dan havalanan Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Bayraktar TB2 SİHA tarafından tespit edildi.

Kayıp turist bulunduğu yerin gökyüzünden tespit edilmesinin ardından bölgedeki ekipler tarafından kurtarıldı.

Orman yangınlarını tespit

Bayraktar TB2 İHA'lar güvenlik ve insani yardım görevlerinin yanı sıra orman yangınlarıyla mücadelede de önemli bir rol üstleniyor.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile yapılan işbirliğiyle Bayraktar TB2 İHA'lar, 2020'den itibaren orman yangınlarının erken tespiti ve söndürme çalışmalarının verimli yönetilmesinde etkin görev alıyor.

2020'den bugüne dek toplam 3 bin 166 orman yangını Bayraktar TB2 tarafından tespit edildi.

Bu sayede Avrupa'da ilk kez yüksek teknolojiye sahip İHA'lar orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmaya başlandı.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede izlediği öncü ve yenilikçi çözüm 2020'den günümüze büyüyerek devam ediyor.

OGM'nin belirlediği merkezlerde konuşlanan Bayraktar TB2 İHA'lar, Baykar'ın uzman ekibinin koordinasyonunda görev yapıyor.

Baykar'ın geliştirdiği yazılım ve kurduğu teknolojik altyapı ile görev yapan Bayraktar TB2'ler, tek seferde 400 kilometrekarelik alanı termal kamera vasıtasıyla tarayabiliyor ve 185 kilometre kadar uzaklıktaki yangınları başlangıç aşamasında tespit edebiliyor.

Bayraktar TB2 İHA'lar 2020'de 345, 2021'de 267, 2022'de 1109, 2023'de ise 1445 yangını ilk anda tespit ederek orman yangınlarının söndürülmesinde etkin rol aldı.

Bunun neticesinde ülkede orman yangınlarına müdahale süresi 45 dakikadan 11 dakikaya kadar indi.

Dünyada hayranlık uyandırdı

Barış Pınarı Harekatı'nda TSK'nın keşif gözetleme kabiliyetlerini büyük oranda artırarak başarıya ulaşılmasına katkı sağlayan Bayraktar TB2 SİHA'lar aynı zamanda harekat boyunca birçok hedefi başarıyla imha etti.

Bahar Kalkanı Harekatı'nda ise ilk defa filolar halinde uçarak birçok zırhlı araç, obüs, Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) ve hava savunma sistemini imha etti.

Bayraktar TB2 SİHA dünyada ilk defa muharebe sahasında birincil unsur olarak SİHA'ların kullanıldığı Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan hava araçlarının yaptığı tüm sortilerin yüzde 80'ini gerçekleştirdi.

Suriye'nin İdlib bölgesinde düzenlenen harekat kapsamında her türlü elektronik harbe rağmen başarıyla görev yapan Bayraktar TB2 SİHA'lar, 2 bin saatin üzerinde uçtu.

Bayraktar TB2 SİHA'ların dünya muharebe tarihinde ilk kez filolar halinde uçarak harekatta etkin görev yapması dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

Karabağ'ın kurtarılmasında önemli rol üstlendi

Bayraktar TB2 SİHA'lar Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıldır devam eden Karabağ işgalini sonlandırmasında da önemli bir rol üstlendi.

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'a yönelik olarak 27 Eylül 2020'de bir askeri harekat başlattı.

Harekatın başlangıcından 44 gün sonra, 10 Kasım 2020'de Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgalini sonlandırarak Dağlık Karabağ'ı kontrol altına aldı.

Ermenistan'a yönelik harekat esnasında Azerbaycan Ordusu, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ları tüm cephe hattında kullandı.

Savunma analistleri tarafından teyit edilen çalışmalara göre Bayraktar TB2 SİHA'lar ile Ermenistan Ordusu'na ait birçok hava savunma sistemi, radar sistemi, tank, zırhlı araç, kamyon, cephanelik, mevzi ve birlik imha edildi.

Azerbaycan ordusunun dünyayı şaşırtan bu başarısı üzerine, dünya medyası ve savunma uzmanları tarafından Türk SİHA'larının harp tarihini değiştirerek oyun kurucu bir güce ulaştığı yorumları yapıldı.

Ukrayna'da çocuklara "Bayraktar" adı verildi

2022'nin şubat ayında başlayan Ukrayna-Rusya savaşında gösterdiği üstün başarı ile Bayraktar TB2 SİHA, Ukrayna halkı nezdinde bir kahraman haline geldi.

Savaşta bir güç çarpanı olarak dengeleri değiştirdi. Adına marşlar bestelenen ve oyuncakları yapılan silahlı insansız hava aracı adına "Bayraktar Radyosu" yayına başladı.

Yeni doğan erkek çocuklarına "Bayraktar" adı dahi verildi. Bayraktar TB2 Ukrayna'da muharebedeki etkisinin yanında artık umudun sembolü oldu.

Ukrayna'daki bu başarı Bayraktar TB2'nin etkisini ve sınıfında en iyisi olduğunu dünyaya gösterdi.

NATO ve AB ülkelerinin semalarında

Baykar, rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla 2023'e 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı.

Romanya'ya gerçekleştirilen ihracatla Bayraktar TB2 SİHA'lar, NATO üyesi 4 ülke, AB üyesi 2 ülkenin envanterine girdi.

33 ülkeye ihracat

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003'te İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti.

Baykar, 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99,3 olan Baykar, 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Bayraktar TB2 SİHA için 32 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için 8, toplamda ise 33 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.