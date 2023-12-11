Fado sanatçısı Mariza, İzmir'de konser verecek!

Portekiz halk müziği "Fado"nun çağdaş temsilcilerinden Mariza, 19 Aralık'ta İzmir'de müzikseverlerle buluşacak.

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Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konser Büyük Salon'da saat 20.00'de başlayacak.

Portekizli baba ile Mozambikli annenin çocuğu olarak 1973'te dünyaya gelen şarkıcı, ilk albümünü 2001 yılında yayımladı.

Uluslararası birçok ödül kazanan Mariza, Portekiz Devleti tarafından verilen, "Portekiz kültürünü yurt dışında en iyi temsil eden sanatçı" unvanını da taşıyor.

Büyük hayran kitlesine sahip şarkıcı, daha önce de Türkiye'de konserler vermişti.