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Cezaevinden izinli çıktı, 9 kapkaç yaptı! O anlar kamerada!

İSTANBUL'un ŞİŞLİ ve BEYOĞLU ilçelerinde 4 gün içinde 9 ayrı kapkaç yapan hırsız, anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri tarafından suçüstü yapılarak yakalanan zanlının aynı suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden izin alarak çıktığı öğrenildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde 3 Aralık ve 7 Aralık tarihleri arasında meydana gelen 9 ayrı kapkaç için çalışma yürüttü.

Olayın meydana geldiği çevredeki kameraları inceleyen ekipler, siyah kıyafetli, siyah kasklı şahsın her kapkaçı gri ve beyaz renkli motosikletle güzergah tersi istikametinden gelerek gerçekleştirdiğini tespit etti. Yaklaşık 10 kilometre mesafe içerisinde kapkaçı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelinin, kimliğinin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda bölgedeki toplam 53 farklı kamera görüntüsü incelendi.

53 kamera görüntüsünü inceleyen polis ekipleri yüzünü kaskla gizleyen şüphelinin önce kapkaçı gerçekleştirdikten sonra kullandığı güzergahı öğrendi. Güzergah üzerindeki güvenlik kameralarını da detaylı incelemeye alan ekipler, Fatih'te plakasız motosikleti park eden şüphelinin yüzünün kapüşonunu düzeltirken kameraya yansıması üzerine kimliği belirledi.

Şüphelinin kimliğini E.Ç.(22) olarak belirleyen ekipler, kapkaççıyı 8 Aralık tarihinde Şişli’de yeni bir kapkaç gerçekleştireceği sırada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin 27 suç kaydının olduğu ve kapkaç suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 30 Kasım’da izin alarak çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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