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İsveç'ten Ukrayna'ya 134 milyon dolar para yardımı!

İsveç'ten Ukrayna'ya 134 milyon dolar para yardımı!

İsveç hükümeti, Ukrayna'ya 1,4 milyar kron (134 milyon dolar) tutarında para yardımı yapacağını duyurdu.

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Başkent Stockholm'de düzenlediği basın toplantısında konuşan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Ukrayna'ya kış yardımı çerçevesinde 1,4 milyar kron vereceklerini söyledi.

Para yardımın ısınma, elektrik, sağlık ve barınma hizmetleri için harcanacağını belirten Kristersson, yardımın 900 milyon kronluk kısmının Dünya Bankası aracılığı ile Ukrayna'ya ulaştırılacağını sözlerine ekledi.

Kristersson'dan İran'a çağrı

Başbakan Kristersson, İran'da 1,5 senedir tutuklu bulunan İsveç vatandaşı Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi çalışanı Johan Floderus'un serbest bırakılması için de çağrı yaptı.

Kristersson, "İskandinavya ülkeleri, 2022'de İran'da keyfi tutuklanan Floderus'un serbest bırakılmasını derhal talep ediyor." ifadelerini kullandı.

Floderus, İran'da İsrail'e casusluk yaptığı gerekçesiyle 2022'de tutuklanarak hapse atılmıştı.

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