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Hakkında 25 yıl 6 ay hapis cezası vardı, operasyonla yakalandı!

Hakkında 25 yıl 6 ay hapis cezası vardı, operasyonla yakalandı!

Malatya'da hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar sonucu, "Çocuğun beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından aranan ve toplam 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T'nin (20) yeri tespit edildi.

Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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