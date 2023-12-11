BIST 7.769
DOLAR 29,00
EURO 31,22
ALTIN 1.860,49
HABER /  GÜNCEL

AK Parti'de yerel seçim mesaisi: Aday tespit komisyonu kuruldu

AK Parti'de yerel seçim mesaisi: Aday tespit komisyonu kuruldu

AK Parti'de 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için hazırlıklar hız kazandı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında belediye başkan adaylarını belirleyecek Aday Tespit Komisyonu oluşturuldu. Komisyonun, ilk toplantısını bugün yapması planlanıyor.

Abone ol

AK Parti, katılacağı 5. mahalli idareler seçimlerinden de 1. parti olarak çıkmak için titiz bir çalışma ortaya koyuyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, genel merkezde aday tespit komisyonu oluşturuldu.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da komisyonda yer alıyor.

Aday tespit komisyonu tüm belediye başkan adaylarının ilan edilmesi sürecine kadar mesaisini sürdürecek.

Adaylar titizlikle belirlenecek

Çalışmalarında temayül yoklaması, anketler ve geçmiş seçim sonuçlarını titizlikle değerlendirecek.

Ayrıca, partinin teşkilat başkanlığı ile ilgili şehrin milletvekillerinin görüşlerini de dinleyecek.

Erdoğan'ın başkanlığındaki komisyon tarafından belirlenecek büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları Ocak ayının sonuna kadar peyderpey kamuoyuna duyurulacak. 

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da kentsel dönüşüm nasıl olacak? Bakan Mehmet Özhaseki açıkladı
İstanbul'da kentsel dönüşüm nasıl olacak? Bakan Mehmet Özhaseki açıkladı
Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi İşveren rakam önerdi mi içeride neler konuşuldu?
Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi İşveren rakam önerdi mi içeride neler konuşuldu?
Antalya'daki oteller yılbaşını hareketli geçirecek
Antalya'daki oteller yılbaşını hareketli geçirecek
Batman'ın Kozluk domatesi coğrafi işaretle tescillendi
Batman'ın Kozluk domatesi coğrafi işaretle tescillendi
Şanlıurfa merkezli PKK operasyonunda 7 şüpheli yakalandı!
Şanlıurfa merkezli PKK operasyonunda 7 şüpheli yakalandı!
Batı Şeria, Gazze için genel greve gidiyor!
Batı Şeria, Gazze için genel greve gidiyor!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyon için tarih verdi: Tek hane olacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyon için tarih verdi: Tek hane olacak
Mehmet Şimşek: Uyguladığımız politikalarımızın sonuçlarını alıyoruz
Mehmet Şimşek: Uyguladığımız politikalarımızın sonuçlarını alıyoruz
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi İngiltere'yi fena kızdırdı
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi İngiltere'yi fena kızdırdı
Türkiye Kamu-Sen yüzde 58,46'nın üstüne yüzde 10 refah payı zammı istedi
Türkiye Kamu-Sen yüzde 58,46'nın üstüne yüzde 10 refah payı zammı istedi
Bu hastalık köpeklerden insanlara bulaşıyor!
Bu hastalık köpeklerden insanlara bulaşıyor!
Mahmut Atalay Büyük Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası başladı
Mahmut Atalay Büyük Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası başladı