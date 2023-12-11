AK Parti'de yerel seçim mesaisi: Aday tespit komisyonu kuruldu

AK Parti'de 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için hazırlıklar hız kazandı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında belediye başkan adaylarını belirleyecek Aday Tespit Komisyonu oluşturuldu. Komisyonun, ilk toplantısını bugün yapması planlanıyor.

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AK Parti, katılacağı 5. mahalli idareler seçimlerinden de 1. parti olarak çıkmak için titiz bir çalışma ortaya koyuyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, genel merkezde aday tespit komisyonu oluşturuldu.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da komisyonda yer alıyor.

Aday tespit komisyonu tüm belediye başkan adaylarının ilan edilmesi sürecine kadar mesaisini sürdürecek.

Adaylar titizlikle belirlenecek

Çalışmalarında temayül yoklaması, anketler ve geçmiş seçim sonuçlarını titizlikle değerlendirecek.

Ayrıca, partinin teşkilat başkanlığı ile ilgili şehrin milletvekillerinin görüşlerini de dinleyecek.

Erdoğan'ın başkanlığındaki komisyon tarafından belirlenecek büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları Ocak ayının sonuna kadar peyderpey kamuoyuna duyurulacak.