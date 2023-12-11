BIST 7.771
DOLAR 29,00
EURO 31,25
ALTIN 1.859,04
HABER /  GÜNCEL

Batı Şeria, Gazze için genel greve gidiyor!

Batı Şeria, Gazze için genel greve gidiyor!

66 gündür ABD destekli İsrail soykırımına maruz kalan Gazze Şeridi'yle dayanışma amacıyla dünya çapında düzenlenen grev kapsamında, Batı Şeria'da da genel grev ilan edildi.

Abone ol

Batı Şeria'da iş yerleri, okullar ve farklı kamu tesisleri greve gitti. Grev çağrısında bulunan Filistinli direniş grupları yaptıkları açıklamada, vatandaşları bugün işgal altındaki topraklarda İsrail işgal güçleriyle ile çatışmalara katılmaya çağırdı.

Buna göre Filistin vatandaşları işyerlerine gitmeyi bırakırken, toplu taşıma da durma noktasına geldi. Siyonist rejimin kuşatma altındaki bölgeye yönelik ölümcül savaşı şiddetlenirken, Filistinli gruplardan oluşan bir koalisyon Gazze Şeridi halkıyla dayanışma amacıyla küresel bir grev çağrısında bulundu.

Küresel eylem, evden çıkmamayı, hiçbir şey satın almamayı (nakit veya internetten) ve banka hesaplarını kullanmamayı veya herhangi bir işlem yapmamayı içeriyor.

Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında şu ana kadar 7 bin 729'u çocuk, 5 bin 153'ü kadın olmak üzere en az 17 bin 700 kişi şehit oldu, en az 48 bin 780 kişi de yaralandı.

Siyonist rejim, Filistin Direniş Hareketi Hamas'ın, rejimin Filistinlilere karşı yoğunlaşan şiddetine karşı işgal altındaki topraklara benzeri görülmemiş bir misilleme operasyonu gerçekleştirmesinin ardından 7 Ekim'de Gazze'de kanlı savaşı başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyon için tarih verdi: Tek hane olacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyon için tarih verdi: Tek hane olacak
Mehmet Şimşek: Uyguladığımız politikalarımızın sonuçlarını alıyoruz
Mehmet Şimşek: Uyguladığımız politikalarımızın sonuçlarını alıyoruz
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi İngiltere'yi fena kızdırdı
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi İngiltere'yi fena kızdırdı
Türkiye Kamu-Sen yüzde 58,46'nın üstüne yüzde 10 refah payı zammı istedi
Türkiye Kamu-Sen yüzde 58,46'nın üstüne yüzde 10 refah payı zammı istedi
Bu hastalık köpeklerden insanlara bulaşıyor!
Bu hastalık köpeklerden insanlara bulaşıyor!
Mahmut Atalay Büyük Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası başladı
Mahmut Atalay Büyük Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası başladı
CHP'li Mustafa Sarıgül "ehliyet affı" için kanun teklifi verdi
CHP'li Mustafa Sarıgül "ehliyet affı" için kanun teklifi verdi
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Tartışılan iki tarifeli kira modeli
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Tartışılan iki tarifeli kira modeli
Şanlıurfa'da akraba kavgası kanlı bitti! 1 kişi öldü, 4 kişi de ağır yaralandı
Şanlıurfa'da akraba kavgası kanlı bitti! 1 kişi öldü, 4 kişi de ağır yaralandı
İzmir'de 43 yaşındaki kadını öz oğlu öldürdü! Kan donduran cinayette yeni detaylar: Meğer 10 yıl önce...
İzmir'de 43 yaşındaki kadını öz oğlu öldürdü! Kan donduran cinayette yeni detaylar: Meğer 10 yıl önce...
İstinat duvarı çökünce 3 apartman tahliye edildi!
İstinat duvarı çökünce 3 apartman tahliye edildi!
Bakan Abdulkadir Uraloğlu kurye düzenlemesinin detaylarını açıkladı!
Bakan Abdulkadir Uraloğlu kurye düzenlemesinin detaylarını açıkladı!