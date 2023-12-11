Batı Şeria, Gazze için genel greve gidiyor!

66 gündür ABD destekli İsrail soykırımına maruz kalan Gazze Şeridi'yle dayanışma amacıyla dünya çapında düzenlenen grev kapsamında, Batı Şeria'da da genel grev ilan edildi.

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Batı Şeria'da iş yerleri, okullar ve farklı kamu tesisleri greve gitti. Grev çağrısında bulunan Filistinli direniş grupları yaptıkları açıklamada, vatandaşları bugün işgal altındaki topraklarda İsrail işgal güçleriyle ile çatışmalara katılmaya çağırdı.

Buna göre Filistin vatandaşları işyerlerine gitmeyi bırakırken, toplu taşıma da durma noktasına geldi. Siyonist rejimin kuşatma altındaki bölgeye yönelik ölümcül savaşı şiddetlenirken, Filistinli gruplardan oluşan bir koalisyon Gazze Şeridi halkıyla dayanışma amacıyla küresel bir grev çağrısında bulundu.

Küresel eylem, evden çıkmamayı, hiçbir şey satın almamayı (nakit veya internetten) ve banka hesaplarını kullanmamayı veya herhangi bir işlem yapmamayı içeriyor.

Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında şu ana kadar 7 bin 729'u çocuk, 5 bin 153'ü kadın olmak üzere en az 17 bin 700 kişi şehit oldu, en az 48 bin 780 kişi de yaralandı.

Siyonist rejim, Filistin Direniş Hareketi Hamas'ın, rejimin Filistinlilere karşı yoğunlaşan şiddetine karşı işgal altındaki topraklara benzeri görülmemiş bir misilleme operasyonu gerçekleştirmesinin ardından 7 Ekim'de Gazze'de kanlı savaşı başlattı.