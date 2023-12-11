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İstinat duvarı çökünce 3 apartman tahliye edildi!

İstinat duvarı çökünce 3 apartman tahliye edildi!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu civardaki 3 apartman tahliye edildi.

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Akçakoca Mahallesi Sırrı Paşa Caddesi'nde apartmanların ön bölümündeki istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Taş parçaları, caddenin altındaki İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün arka bahçesine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi, çevrede önlem alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi yetkililerince yapılan toplantıda, caddedeki 23 daireden oluşan 3 apartmanın tahliye edilmesine, duvarın çöktüğü yöne bakan 6 iş yerinin de tedbir amaçlı kullanıma kapatılmasına karar verildi.

Apartmanların kullanım durumuna, uzman ekiplerce yapılacak incelemenin ardından karar verilecek.

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