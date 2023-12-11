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Altın yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın fiyatına bakın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altın yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın fiyatına bakın

Cuma günü altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1867 liradan tamamladı. Altın fiyatları yeni haftada da yatırımcının odağında... Düşüş sürüyor...

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Altının gram fiyatı yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından 1860 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 60 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 500 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,4 değer kaybıyla 1994 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının bu hafta açıklayacağı faiz kararlarının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, kararların varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 20 ve 2 bin 50 dolar seviyelerinin direnç,1990 ve 1980 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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