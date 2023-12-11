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Dev şirket 1500 kişiyi işten çıkaracak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dev şirket 1500 kişiyi işten çıkaracak

Otomotiv tedarikçisi Bosch'un otomobil sektöründeki değişen talep ve teknolojilere uyum sağlamak için 2025 sonuna kadar Almanya'daki iki tesisinde en fazla 1500 kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı bildirildi.

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Bosch'tan yapılan açıklamada, diğer şirketler gibi Bosch'un da istihdam seviyesini sipariş durumuna, otomotiv sektöründeki yapısal değişikliklere ve gelecek teknolojilerin pazara yayılmasına göre ayarlamak zorunda olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "2025 yılı sonuna kadar Baden-Württemberg eyaletindeki Stuttgart-Feuerbach ve Schwieberdingen tesislerindeki otomotiv bölümünde AR-GE, yönetim ve atış alanlarında, 1500'e kadar personel kapasitesini ayarlama ihtiyacı görüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Şirketin açıklamasında, Bosch'un işten çıkarmaları, personelin başka departmanlara kaydırılması, erken emeklilik veya gönüllü işten çıkarma anlaşmaları yoluyla yöneteceği belirtildi.

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