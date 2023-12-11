Ünlü isim sokak ortasında gasp şoku yaşadı! Didem Kınalı: Olan 70 bin liralık telefonuma oldu

Ünlü oryantal Didem Kınalı, sokak ortasında gasp edildiğini söyledi. Köpeğiyle dışarıya çıktığını ifade eden Kınalı, bir kişinin gelip elinden telefonu alıp gittiğini söyledi.

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Didem Kınalı, bir süre önce meslek değiştirerek şarkıcılığa geçiş yaptı. Sosyal medyada oldukça aktif olan Kınalı, son paylaşımıyla yürekleri ağızlara getirdi.

Dün gece köpeğiyle dışarı çıktığını söyleyen ünlü oryantal, bir adamın gelip elindeki telefonu aldığını söyledi. Bıçaklanma korkusuyla hırsızla mücadeleye girmeyen Kınalı, korku dolu anlarını takipçileriyle paylaştı.

Telefonu çalınan Kınalı, çareyi ekipleri aramakta buldu. Sabah kalktığında ekiplerin olay yerine gelmediğini, herhangi bir incelemede bulunmadığını dile getiren Kınalı "Olan 70 bin liralık telefonuma oldu" diyerek ekiplere serzenişte bulundu.