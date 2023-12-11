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AK Parti'den Osman Gökçek'e uyarı! "Senin yüzünden bir sürü sopa yiyoruz..."

AK Parti'den Osman Gökçek'e uyarı! "Senin yüzünden bir sürü sopa yiyoruz..."

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek. siyasete hızlı girdi. AK Parti sıralarından katıldığı polemiklerle Meclis'te en çok konuşulan isimler arasında yer alan Osman Gökçek'e, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'dan uyarı geldi. Bozdağ, Gökçek'e “AK Parti grubuna da bir sürü sopa attırıyorsunuz; yapmayın, fayda sağlamıyor. Laf atan hep sopa yer çünkü" dedi.

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TBMM Genel Kurulu'nda muhalif milletvekilleriyle girdiği polemiklerle gündemden düşmeyen AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'e parti yönetiminden uyar geldi. AK Parti'li Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Osman Gökçek ve Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan Osman Gökçek'i 'susması' için uyardı. 

Bekir Bozdağ, Gökçek ve İnan'a yerlerinden konuşmasının bir anlamının olmadığını belirterek, “AK Parti grubuna da bir sürü sopa attırıyorsunuz; yapmayın, fayda sağlamıyor. Laf atan hep sopa yer" dedi. Gazete Duvar'ın haberine göre Bozdağ'ın uyarısı şöyle:

Millet sizi duymuyor bile!

“Ben buradan bakıyorum, AK Parti grubuna da bir sürü sopa attırıyorsunuz; yapmayın, fayda sağlamıyor. Laf atan hep sopa yer çünkü kürsüye hâkim olan kürsüdeki, mikrofon ona açık, o konuşuyor, millet onu duyuyor; sizin söylediğiniz sadece tutanaklara geçiyorsa, o kadar ama dışarıda sizin söyledikleriniz duyulmuyor ama yediğiniz sopa duyuluyor. İzin vermeyin buna, hiçbir vekil arkadaşım, herkese de söylüyorum.”

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