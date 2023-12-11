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Erzurum Havaalanından 11 ayda 957 bin 237 kişi uçtu

Erzurum Havaalanından 11 ayda 957 bin 237 kişi uçtu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2023 yılının ilk 11 aylık hava trafiği rakamlarını açıkladı.

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Erzurum Havalimanından Kasım 2023 döneminde 567 uçuş gerçekleşti ve toplam 86 bin 865 kişi uçtu. 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde Erzurum Havalimanından 6 bin 780 iç hat, 184 dış hat olmak üzere toplam 6 bin 964 uçuş oldu. 2022 yılında aynı dönemde toplam 6 bin 306 uçuş gerçekleşti.

Erzurum’da 11 ayda 947 bin 404 iç hatlar ve 9 bin 833 dış hatlardan olmak üzere toplam 957 bin 237 kişi uçak hizmetinden yararlandı. 2022 yılında ise 11 ayda 788 bin 904 yolcu hareketi oldu.

Erzurum’da 2023 yılında toplam 5 bin 902 ticari uçuş oldu. 2022 yılının aynı döneminde bu rakam 4 bin 995 olarak gerçekleşti.

11 ay içinde Erzurum Havalimanında 7 bin 513 ton yük trafiği oldu. Bu yükler bagaj, kargo ve posta olarak ifade ediliyor. 2022 yılının 10 ayında ise 6 bin 705 ton yük trafiği gerçekleşti.

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