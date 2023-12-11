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Bu kez de Rize! Başıboş köpekler oynayan çocuğa saldırdı

Bu kez de Rize! Başıboş köpekler oynayan çocuğa saldırdı

Ankara'da yaşanan köpek saldırısının ardından bir kötü haber de Rize'den geldi. 12 yaşındaki E.B, bölgede bulunan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Kollarından yaralanan E.B, sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Geçtiğimiz günlerde Ankara'da yaşanan ve ilkokul öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın ağır yaralanmasına sebep olan olayın bir benzeri Rize'de meydana geldi.

Güneysu ilçesine bağlı Selamet köyündeki evinin yanında oynayan 12 yaşındaki E.B, bölgede bulunan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Kollarından yaralanan E.B, sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan erkek çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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