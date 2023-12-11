İsrail Başbakanı Netenyahu'nun oğlu Yair'den skandal Türkiye paylaşımı

İsrail Başbakanı Binyamin Nenetyahu'nun Yair Netanyahu, Gazze'yi kana bulayan babasının oğlu olduğunu gösterdi. Türkiye'yi hedef alan bir paylaşım yapan Yair, 'Free Kurdistan' diyerek tepkilerin odağı oldu.Abone ol
İsrail ordusunun Gazze'deki operasyonları devam ederken Benjamin Netanyahu'ya kendi ülkesinden de tepkiler yükseliyor. Avrupa başkentlerinde Gazze ve Filistin lehine mitingler yapılıyor.
Benjamin Netanyahu'nun oğlu Yair ise skandal bir paylaşımla gündeme geldi.
Yair Netanhahu'nun 'Free Kurdistan' paylaşımı Türkiye'de büyük tepki çekti.