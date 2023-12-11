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Eski MHP'li başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eski MHP'li başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Eski MHP Çarşıbaşı İlçe Başkanı Cevat Yılmaz'ın oğlu Ahmet Yılmaz, başına tomruk çarpması sonucu yaklaşık 10 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

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Trabzon'un Çaykara ilçesinde  ormanlık alanda arkadaşıyla ağaç kesen Ahmet Yılmaz (41), başına tomruk çarpması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

Olay yerinde hayatını kaybeden Yılmaz'ın cesedi, Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eski MHP Çarşıbaşı İlçe Başkanı Cevat Yılmaz'ın oğlu olduğu öğrenilen Yılmaz'ın cenazesi öğle vakti, Çarşıbaşı ilçesine bağlı Fener Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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