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Tekrar oylama iddiası! Meral Akşener'in Ankara planı

Tekrar oylama iddiası! Meral Akşener'in Ankara planı

İYİ Partili kurmaylar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “işbirliği” teklifini reddetmelerinin ardından muhalefet kanadından kendilerine yönelik eleştirilere karşı “rahatsızlık duyduklarını” belirtiyor.

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İYİ Parti’nin CHP’den gelen “işbirliği” teklifini reddetmesine ilişkin tartışmalar siyaset gündemindeki yerini koruyor. Partinin il ve ilçe başkanlarının Genel Başkan Meral Akşener’e oyçokluğuyla “Seçimde işbirliği yapalım” demesine ve parti kurmaylarının da uyarısına karşın GİK’in teklifi reddetmesi, hem parti içinden hem parti dışından eleştirilere neden oldu. İl ve ilçe yöneticileri, kararın “tabana ve millete rağmen verildiğini ve muhalefete kaybettireceğini” öne sürüyor. Cumhuriyet’in ulaştığı bazı İYİ Partili kurmaylar, 31 Mart yerel seçimlerinde 2019’da kazanılan İstanbul ve Ankara gibi iller kaybedilirse sonuçtan İYİ Parti’nin sorumlu tutulacağından endişeleniyor. Seçmenin sandıkta işbirliğine sadık kalacağını kaydeden kurmaylar, seçim sürecinin İYİ Parti aleyhine sonuçlanabileceğine de dikkat çekiyor.

Eleştirilerden rahatsız

Öte yandan “kararın riskli olduğunun ancak partinin artık tek başına var olması gerektiğinin” altını çizen birçok kurmay da muhalefet kanadından gelen sert eleştirilerden rahatsız olduklarını belirtiyor. İYİ Parti’nin CHP’den ayrı, ideolojisi olan, “müstakil” bir parti olduğunu belirten kurmaylar, seçimlere ayrı girme kararına saygı duyulması gerektiğini belirtiyor. Kararın tek taraflı değerlendirildiğini belirten kurmaylar, iş birliğine “hayır” diyenlerin açıklamalarının dikkate alınmadığını da kaydediyor.

Kurmaylar; CHP’ye yakın isimlerin partilerine yönelik eleştirilerinin kutuplaşmaya neden olacağını belirtiyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Akşener’in “ittifaka” yönelik sert söylemlerinin, CHP’den gelen eleştiriler nedeniyle de devam edeceği öne sürülüyor. Partiden üst düzey bir yetkili de İYİ Parti lideri Meral Akşener’in “işbirliği” teklifini oyladığı GİK toplantısından çıkarken “Ankara’yı tekrar oylayacağım” dediğinin altını çizerek “Genel başkanın, bu sözünü yerine getireceğine inanıyorum” yorumunu yapıyor.

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