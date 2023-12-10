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Küçük taraftar hem ağladı, hem ağlattı! Beşiktaş yönetiminden büyük jest

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki mücadele sonrasında ortaya çıkan bir video, sosyal medyada duygusal bir etki yarattı. Küçük bir Beşiktaş taraftarı, takımının attığı gole sevinirken ansızın hüzünlendi ve gözyaşlarına boğuldu. Babasının yanında olmadığı belirtilen küçük çocuğun bu anları, izleyenleri derinden etkiledi.

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Tüm Türkiye Beşiktaşlı çocuğun gol videosundaki halini konuşuyor. Chamberlain'in attığı penaltı golüne sevinen genç taraftar, yanında babasının olmadığını hatırlayınca birden ağlamaya başladı.

Beşiktaş yönetimi harekete geçti

Hasan Arat yönetiminde kısa süre önce göreve başlayan Beşiktaş iletişim sorumlusu Okay Karacan, "Sevgili evladımızı, başkanımızın davetlisi olarak en kısa zamanda stadımızda misafir edip birlikte maç izleyeceğiz. Çocuklarımız hep gülsün." açıklamasını yaptı.

Gerçek ortaya çıktı

Herkes ilk aşamada genç taraftarın babasının vefat ettiğini düşündü. Sonradan gelen haberle izleyenlerin yüreğine su serpildi. Minik taraftarın babasının asker olduğu ve görevde olduğu için yan yana olamadıkları ortaya çıktı.

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