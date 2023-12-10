Çorum'un Sungurlu ilçesinde lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi. Emniyet kemeri takılı olan sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

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Edinilen bilgilere göre, kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan A.T. yönetimindeki 66 AAG 843 plakalı minibüsün iddiaya göre lastiği patladı. Refüje çarpan minibüs, daha sonra şarampole devrildi. Meydana gelen kazada emniyet kemeri takılı olan sürücü kazayı burnu kanamadan atlatırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.