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Gaziantep ALG Spor, Fatih Vatanspor’u 4-0 mağlup etti

Gaziantep ALG Spor, Fatih Vatanspor’u 4-0 mağlup etti

Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Süper Ligi 13. Hafta mücadelesinde Fatih Vatanspor’u 4-0 mağlup etti.

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Kadınlar Süper Ligi'nde 5 maçtır galip gelemeyen Gaziantep ALG Spor, 13. haftada Fatih Vatanspor'u konuk etti. Gaziantep ALG Spor, Batur Sahası'nda oynanan maçı Kryna ve Patricia attığı 2'şer golle 4-0 kazandı. Bu sonuçla 5 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrılan Sarı-grili takım, maç sonu büyük sevinç yaşadı.

"Üzerimizdeki kara bulutları dağıttık"

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, “Kaç haftadır üzerimizde bir şanssızlık vardı. Kesinlikle bu takımın yeri üst sıralar ve şampiyonluk yarışından asla kopmayacağız. Fatih Vatanspor karşısında kazanarak üzerimizdeki kara bulutları dağıttık. İnşallah kalan haftalarda gerçek gücümüzü ortaya koyup yeniden zirveye ortak olacağımızı düşünüyorum. Fatih Vatanspor karşısındaki galibiyetten dolayı takımımızı tebrik ediyorum. Takımımız bu önemli maçta yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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