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Çığ nedeniyle kapanan Van-Bahçesaray karayolu ulaşıma açıldı

Çığ nedeniyle kapanan Van-Bahçesaray karayolu ulaşıma açıldı

Çığ düşmesi sonucu kapanan Van-Bahçesaray karayolunun 84. kilometresi, karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

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Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altında alan kar yağışı, Van'ın yüksek kesimlerinde tipi ile birlikte etkili oluyor. Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan ve Türkiye'nin 3000 rakımı ile en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma yaptıkları sırada Van-Bahçesaray yolunun 84. kilometresine çığ düştü. Kısa süreli kapanan yol, ekiplerin çalınmasıyla ulaşıma açıldı. Sis ve tipi nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdüren ekipler, yolda biriken karları temizliyor.

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