Niğde’de bir iş yeri kurşunlandı

Niğde’de bir iş yeri 2 kişi tarafından silahla kurşunlandı. Şüpheliler gözaltına alındı.

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Olay merkez Şahinali Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Gece geç saatlerde iş yeri 2 kişi tarafından kurşunlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntüleri ve diğer deliller üzerinde yaptığı inceleme ile olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.