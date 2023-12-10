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Emekliler Ankara'da "Büyük Emekli Mitingi" düzenledi!

Emekliler Ankara'da "Büyük Emekli Mitingi" düzenledi!

Çeşitli illerden gelen emekliler, başkentteki "Büyük Emekli Mitingi"nde hükümetten taleplerini dile getirdi.

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Emekli-Sen, Emekliler Dayanışma Sendikası ve Tüm Emeklilerin Sendikası tarafından çeşitli illerdeki emeklilerin katılımıyla Anıtpark'ta "Büyük Emekli Mitingi" düzenlendi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, burada yaptığı konuşmada, yıllarca çalıştıktan sonra emekli olanların insanca yaşayacakları bir ücret almaları gerektiğini belirterek, bunu sağlamanın devletin ve iktidarın sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Emeklilik alanındaki her türlü adaletsizliği ortadan kaldırmak için mücadele ettiklerini anlatan Çerkezoğlu, "Hazineden tamamlanan 7 bin 500 lira emekli aylığıyla yaşamaya çalışan 10 milyon emeklinin olduğu bu ülkede, 'emeklilikte insanca yaşam, haktır' diyerek mücadele veriyoruz. Bugün emeklileri bir yük olarak gören, başının üstünde taşıması gereken; bu ülkenin onuru ve alın teri olan emeklilerini açlık sınırının bile yarısında bir ücretle yaşamaya mahkum edenlere karşı mücadele veriyoruz." diye konuştu.

Çerkezoğlu, emeklilerin ücretlerinin artırılması için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

"Emekliyle ilgili tek bir düzenleme dahi yok"

Mitinge destek veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de ülkenin büyümesi ve kalkınması için yıllarca çalışan emeklilerin, alın terlerinin karşılığını, ülkenin zenginliğinden hak ettikleri payı istediğini ifade etti.

Haklı mücadelelerinde her zaman emeklilerin yanlarında olduklarını vurgulayan Taşcıer, "Yarın Meclis'te bütçe görüşmeleri başlayacak, emekliyle ilgili tek bir düzenleme dahi yok. Bu ülkede şu an emeklilerin aldığı ücret, neredeyse 'ölüm bedeli', açlık sınırının üçte biri. Son 5 aylık enflasyon ile birlikte bugün bir emeklinin cebine giren gerçek ücret 5 bin lira. Bugün eğer açlık sınırı 14 bin liraysa sizin aldığınız üçte bir ödenek, aslında 'Bu emekliler; değil aç kalmak, ölüme mahkum edilsin' diyen bir anlayışın göstergesi. Burada buna 'hayır' diyoruz." şeklinde konuştu.

Bazı sendika yöneticilerinin de emeklilerin ücretlerinin artırılması taleplerini dile getirdikleri mitingde, katılımcılar "Sefalet ücreti değil, insanca yaşanacak maaş istiyoruz", "Susma haykır, yoksulluğa hayır" yazılı dövizler taşıdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından miting alanındaki emeklilere çorba, ekmek ve su dağıtıldı.

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