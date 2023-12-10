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Süper Lig'de İstanbulspor Alanyaspor'a mağlup oldu

Süper Lig'de İstanbulspor Alanyaspor'a mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

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Maçtan dakikalar 

17. dakikada Richard'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazından Oğuz Aydın şutunu çekti. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarıya çıktı.
28. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Oğuz Aydın'ın pasında topla buluşan Cordova'nın şutunda kaleci Alp Arda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

29. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında son çizgiye inen Oğuz Aydın'ın içeriye çevirdiği topa Cordova'nın kale önündeki dokunuşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti. Yapılan VAR incelemesi neticesinde Cordova'nın eliyle oynadığı gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

İkinci yarı

69. dakikada Corendon Alanyaspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Augusto'nun uzak direğe doğru ortasında kale önünde Eduardo'nun yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

86. dakikada Corendon Alanyaspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Lima, Traore ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Cihan Aydın, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izlemeye gitti.

87. dakikada pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.

89. dakikada penaltı atışını kullanan Novais, kaleci ve topu farklı köşelerle buluşturarak Corendon Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Ok, Serkan Çimen

İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Simon Deli, Okan Erdoğan, Ali Yaşar (Dk. 90 Vefa Temel), Muammer Sarıkaya, Loshaj, Jackson (Dk. 61 Vorobjovas), Ndao (Dk. 78 Mendy), Ethemi ( Dk. 78 Sambissa), Emir Kaan Gültekin (Dk. 78 Traore)

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto (Dk. 90+6 Hadergjonaj), Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Novais (Dk. 90+6 Fatih Aksoy), Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Sisto (Dk. 65 Fer), Cordova (Dk. 65 Eduardo)

Gol: 89 Novais (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Richard, Dk. 90 Novais (Corendon Alanyaspor), Dk. 90+3 Vorobjovas (İstanbulspor)

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