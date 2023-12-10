Murat Bardakçı'dan İlber Ortaylı'nın Filistin sözlerine tepki: Söyledikleri hikaye

Tarihçi Murat Barkakçı, Filistinliler toprak sattı" sözlerininin doğru olmadığını rakamlarla anlattı. Bardakçı, "Bizim insanımız bilmedikleri konularda konuşmasınlar. Toprak satışı 1948’e kadar % 6’yı ancak buldu. Çoğu Lübnanlı Hristiyan aileler.” dedi.

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Tarihçi Murat Bardakçı, Fatip Altaylı'nın Youtube kanalına konuk oldu, tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'ün "Filistinliler topraklarını sattı" iddialarına yanıt verdi.

Bardakçı, İsrail'in Gazze saldırılarıyla birlikte gündeme gelen "Filistinliler topraklarını sattı" eleştirisinin doğru olmadığını tarihsel verilerle anlattı.

Bardakçı, Yahudilerin Filistin'de Osmanlı döneminde yüzde 1.5 toprak sahibi olduğunu, İngiltere döneminde Yahudilere toprak satışının yüzde 6'ya çıktığını açıkladı.

Lübnanlı Hristiyan Araplar sattı

Bardakçı şunları söyledi: İlber'le Celal'in söyledikleri hikaye. Arazi satılmıştır kendileri sattılar böyle bir şey yok. İkisi de çok sevdiğim arkadaş. Bizim insanlarımız bilmedikleri konularda konuşmasalar dünya büyük bir sessizliğe bürünür.

1918'de işgale uğrayana kadar Yahudilerin elindeki topraklar yüzde 1.5'tur. Fakat bu araziler nereden geliyor? İlber'in dediği var ya 'Filistinli demek toprak satıp Kahire'de' Bunlar Filistinli değil Lübnanlı. Hristiyan aileler. Bunlar Yahudi ajanslara sattılar. Fakat yüzde 6'ya kadar. "

Bardakçı, toprak satışını yasak olduğunu tapu memuruna rüşvet verildiğini, arazinin Arap üzerine alındığını zamanı gelince de üzerlerine alındığını sözlerine ekledi.

Yahudiye arazi satmanın cezası idam

Şu anda Batı Şeria'da Yahudiye arazi satmanın cezasının idam olduğunu belirten Bardakçı, yasanın halen geçerli olduğunu hatırlatarak 2 ay önce yaşanan bir olayı örnek verdi. Bardakçı, "Bir Filistinli toprağını satmış idama mahkum oldu. Fakat Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas idam cezalarını onamadığı için müebbet hapis cezası aldı." dedi.

Hamas'a terör örgütü benzetmesine tepki

Hamas'a "terör örgütü" diyenlere yanıt veren Bardakçı, "Hamas'a terör örgütü demek, İstiklal Harbi'ne bile, Kuvayi Milliye'ye bile terör örgütü demekle eş değerdir." diye konuştu.