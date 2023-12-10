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Kurumaya yüz tutmuş 350 yıllık ağacı heykele dönüştürdüler

Kurumaya yüz tutmuş 350 yıllık ağacı heykele dönüştürdüler

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kurumaya yüz tutmuş olan 350 yıllık ağaç kimyasallarla heykele dönüştürülüp sergilenmeye başladı.

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Safranbolu ilçesinde 362 yıllık tarihi Köprülü Mehmet Paşa Cami'nin içerisinde bulunan çınar ağaçlarından biri 2018 yılında çevre düzenlemesi yapıldığı sırada kökünün kesilmesi nedeniyle kurumaya başladı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen başarılı sonuç elde edilemeyince Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı kimyasallarla 350 yıllık ağacı koruma altına alarak heykele dönüştürdü. Kuruma hikayesini yer aldığı asırlık ağacın önüne 'Ağıt' isimli bilgilendirme tabelası asıldı.

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar gazetecilere yaptığı açıklamada, cami avlusunda yapılan çalışma sırasında ağacın kökünün kesildiğini belirterek "Bu ağaç kuruduğunda bizler büyük acılar hissettik. Bu ağacın yetişmesi için 350 yıl geçmesi gerekir. Daha sonra bu ağacı, heykel haline getirelim istedik. Dallarını kestik ve onardık. Birtakım kimyasallar ile çürümesini önledik. Bakımını sürekli yaptıracağız. Üzerine ağıt da yazdık. Belki de Türkiye'de ilk defa kurumuş ağacı yerinde heykel haline getirmeyi tasarladık ve yaptık. Tarihi yapıların korunması konusunda çalışanlara örnek olması için sunuyoruz" dedi.

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