BIST 7.914
DOLAR 28,98
EURO 31,21
ALTIN 1.866,62
HABER /  SPOR

Galatasaray Kadın Judo Takımı, Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Galatasaray Kadın Judo Takımı, Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Galatasaray Kadın Judo Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.

Abone ol

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da gerçekleştirilen ve judonun şampiyonlar ligi olarak da adlandırılan Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye'yi kadınlarda Galatasaray ile Denizli Büyükşehir Belediyespor temsil etti.

Galatasaray Kadın Judo Takımı, organizasyonda Avrupa üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Denizli Büyükşehir Belediyespor ise repesaj mücadelesinde Sırbistan'ın RedStar takımına yenildi.

Türkiye Judo Federasyonu, başarılarından ötürü sporcuları ve teknik heyeti kutladı.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir’de 4 YPG şüphelisi gözaltına alındı!
İzmir’de 4 YPG şüphelisi gözaltına alındı!
Biden yönetimi, İsrail'e 106,5 milyon dolarlık silah satışını onayladı
Biden yönetimi, İsrail'e 106,5 milyon dolarlık silah satışını onayladı
Emine Erdoğan: İsrail, Filistin’de insanlık suçu işliyor!
Emine Erdoğan: İsrail, Filistin’de insanlık suçu işliyor!
Şampiyon babanın şampiyon kızları Dünya Kupası yolunda!
Şampiyon babanın şampiyon kızları Dünya Kupası yolunda!
Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Kopenhag-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Kopenhag-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Sivasspor, Konyaspor maçına hazır
Sivasspor, Konyaspor maçına hazır
İngiliz ekonomist: 2024 Türkiye için gerçekten heyecan verici bir yıl olabilir!
İngiliz ekonomist: 2024 Türkiye için gerçekten heyecan verici bir yıl olabilir!
1915 Çanakkale Köprüsü Projesi "Yılın projesi" seçildi
1915 Çanakkale Köprüsü Projesi "Yılın projesi" seçildi
Kalp Hastası olduğunu tesadüfen öğrendi
Kalp Hastası olduğunu tesadüfen öğrendi
Ağrı’da sis ve don meydana geldi
Ağrı’da sis ve don meydana geldi
Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti