Kalp Hastası olduğunu tesadüfen öğrendi

İstanbul’da yaşan 27 yaşındaki Dilan Taş tesadüfen kalp hastası olduğunu öğrendi. Kalp kapakçıkları çürüyen Taş, Koşuyolu Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 6 saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

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İstanbul’da yaşayan Dilan Taş rahatsızlanması sonucunda hastaneye gittiğinde kalp yetmezliği hastası olduğunu tesadüfen öğrendi. Taş tesadüfen öğrendiği hastalığını çaresini Koşuyolu Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Babürhan Özbek’in ameliyatı sayesinde buldu. Ameliyattan sonra sağlığına kavuşan Dilan Taş’ın artık eskisi gibi kan sulandırıcı ilaçlar kullanmak zorunda kalmayacağı öğrenildi.

“Kalp kapakçıkları çürümüş”



Çocuk kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Babürhan Özbek, “27 yaşında doğumsal ve edinimsel dediğimiz kazanılmış kalp hastalıkları mevcuttu hastamızda. Doğumsal paterni anne karnında kulakçıklar arası bölgesi septumun tamamen gelişmediği görüldü. Buna ilaveten kalbin sol yaprakçığında kordrptürü dediğimiz dejenerasyon ileri derecede yetmezlik mevcuttu. Sağ yaprakçığında da ileri derecede yetmezlik hakimdi. Dolayısıyla kalpte epey genişlemişti. Bize gelmeden önce bu kapakçıkların çürüdüğü ve değiştirilmesi gerektiği söylenmiş. Tabii bu durumda ömür boyu kan sulandırıcı kullanması gerekecekti. Biz de tedavisi için kendisini kabul ettik. Muayenesi gerçekleştirdik, ayrıntılı tetkiklerini yaptık. Ameliyat sırasında anne karnında gelişmemiş olan septum dediğimiz bölgeyi kalp zarıyla baştan onardık. Bunun dışında sol yaprakçığındaki bu dejenerasyona yeni bir korda ekleyerek oradaki yetmezliği tamamen ortadan kaldırdık. Kalbin sağ yaprakçığını da ön liflete yeni kalp zarı ile genişletip diğer yaprakçıklar arası bağlantıyı sıkılaştırdık. Oraya da kapağın devamlılığı açısından oraya da halka anümaplasti ekledik. Ameliyattan başarı ile çıktı. Bir hafta olmadan da sağlıkla taburcu ettik.

“Tesadüfen öğrendim”



Kalp ameliyatı olan hasta Dilan Taş, “Tesadüfen hastaneye başka bir rahatsızlık için gittiğimde bu hastalığımı öğrendim. Ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Birçok hastane gezdik. En sonunda hocamızı bize tavsiye ettiler. Buraya geldik. Hocamız kafamızda soru işareti kalmayacak şekilde bize her şeyi anlattı. Çok pozitif bir kişiliği var. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum” diye konuştu.