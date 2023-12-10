Dünyada yılın en iyi projesi 1915 Çanakkale Köprüsü oldu Abdulkadir Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün dünyanın en iyi mühendislik projelerinin değerlendirildiği ENR (Engineering News-Record) dergisi jürisi tarafından ‘ENR Project of The Year/Yılın Projesi’ ödülüne layık görüldüğünü açıkladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü projesinin mühendislik ve inşaat sektörünün en saygın küresel yayınlarından biri olarak kabul edilen ABD merkezli ENR (Engineering News Record) dergisi jürisinin 2023 yılı Aralık ayında gerçekleştirdiği genel değerlendirme sonucunda 31 kategorinin kazananı arasından ‘ENR Project of The Year/Yılın Projesi’ ödülüne layık görüldüğünü belirtti.

Jüri üyelerinin tasarım ve inşaat zorlukları, yerel topluluklara ve sektöre sağlanan faydaların yanı sıra kalite, yenilikçilik ve güvenliğe olan bağlılıklarını inceleyerek projeleri değerlendirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, 2023 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ENR tarafından akim ayında da dünyanın en iyi mühendislik projelerinin seçildiği ‘Global Best Projects/Dünyanın En iyi Projeleri’ yarışmasında köprü ve tünel kategorisinde birincilik ödülü kazandığını, 2023 yılı Mayıs ayında çevresel ve sosyal alanda yürüttüğü çalışmaların yanı sıra döngüsel ekonomiye katkıları nedeni ile Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından düzenlenen Kamu Özel Sektör İşbirliği ve Altyapı Ödülleri kapsamında birincilik ödülüne layık görüldüğünü hatırlattı.

“Projemize gelen ödüller ülke olarak hepimizi gururlandırmaktadır”

Farklı kategorilerde 23 ülkeden toplam 31 projenin dünyaya örnek gösterilerek birincilik ödülüne layık görüldüğünü kaydeden Bakan Uraloğlu, “1915 Çanakkale Köprüsü projesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümünü sembolize eden çok önemli bir projemiz. 2023 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü. 770’er metre yan açıklıklar ile köprünün uzunluğu 3 bin 563 metre, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile birlikte toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metredir. ‘ENR Project Of The Year/Yılın Projesi’ ödülleri 19 Aralık’ta online platformda yapılacak ödül töreni ile sahiplerine takdim edilecek. Projemize gelen ödüller ülke olarak hepimizi gururlandırmaktadır” dedi.

“24 ulusal ve uluslararası saygın ödülün sahibi oldu”

1915 Çanakkale Köprüsü’nün bu sene ENR’den iki farklı ödül kazandığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, toplam 24 ulusal ve uluslararası saygın ödülün sahibi olduğunu vurguladı.

1915 Çanakkale Köprüsü, 2021 yılında inşaatı esnasında ENR dergisinde 10 sayfalık özel bir bölümle yer almış, köprünün 318 metre yükseklikten çekilen fotoğrafı derginin kapağına taşınmıştı.