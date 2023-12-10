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Iğdır'da yoğun sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

Iğdır'da yoğun sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

Iğdır'da etkili olan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü.

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Iğdır'da dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sis sabah saatlerinde de devam etti. Sis, kara ulaşımında da görüş mesafesini düşürdü. Şehrin bazı yerlerinde görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken sürücüler, görüş açıları düştüğü için trafikte daha yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü bölge genelinde havanın çok bulutlu,Iğdır ve çevrelerinin aralıklı yağmurlu, Kars ve Ağrı'nın karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği; gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ile
birlikte buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin edildiği, bildirildi.

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