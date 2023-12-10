BIST 7.914
DOLAR 28,98
EURO 31,21
ALTIN 1.866,62
HABER /  SPOR

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Abone ol

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada, hakem Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

Ligde geride kalan 14 haftada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip 15 puan topladı.

Sivasspor'da, Konyaspor maçı öncesinde Emrah Başsan'ın sakatlığı bulunuyor.

Süper Lig'de bu sezon üçer sarı kart gören forvet Rey Manaj ve defans oyuncusu Caner Osmanpaşa, yarınki karşılaşma öncesi ceza sınırında yer alıyor.

Sivas temsilcisi bugün yapacağı antrenmanın ardından Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya hareket edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Aşırı yağış sonrası köprü de göçük meydana geldi
Aşırı yağış sonrası köprü de göçük meydana geldi
NBA'in sezon içi turnuvasını Los Angeles Lakers kazandı
NBA'in sezon içi turnuvasını Los Angeles Lakers kazandı
Adana'da kaçak diş laboratuvarına operasyon: 7 zanlı yakalandı!
Adana'da kaçak diş laboratuvarına operasyon: 7 zanlı yakalandı!
Meral Akşener'den altılı masa itirafı: Şimdiki aklım olsa...
Meral Akşener'den altılı masa itirafı: Şimdiki aklım olsa...
Kahramanmaraş’ta sağanak etkili oldu
Kahramanmaraş’ta sağanak etkili oldu
Malatya'da seyir halindeki otobüs yandı!
Malatya'da seyir halindeki otobüs yandı!
Bu aile 144 yıldır babadan oğula bıçakçılık yapıyor
Bu aile 144 yıldır babadan oğula bıçakçılık yapıyor
İki kardeş mühendisliği bırakıp çiftlik kurdu!
İki kardeş mühendisliği bırakıp çiftlik kurdu!
Erman Toroğlu'ndan derbi hakemi Atilla Karaoğlu'na sert sözler: VAR maçı da hakemi de kurtardı
Erman Toroğlu'ndan derbi hakemi Atilla Karaoğlu'na sert sözler: VAR maçı da hakemi de kurtardı
5. Uluslararası Mersin Maratonu başladı
5. Uluslararası Mersin Maratonu başladı
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko yarın karşı karşıya gelecek
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko yarın karşı karşıya gelecek
Hatay’da bir evde yangını çıktı
Hatay’da bir evde yangını çıktı