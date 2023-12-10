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Meral Akşener'den altılı masa itirafı: Şimdiki aklım olsa...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Meral Akşener'den altılı masa itirafı: Şimdiki aklım olsa...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masanın detaylarını Trabzon'da anlattı. Bir mahalledeki çay ocağında vatandaşlarla buluşan Akşener, soru üzerine 6'lı masa ile ilgili "Şimdiki aklım olsa geri dönmezdim" diyerek, "Keşke. Şimdi ki aklım olsa katiyen yapmazdım. Ama oldu işte. Onun için kendi başımıza gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'da partililerle buluştu, bir otelde düzenlenen Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı'na katıldı.

Basına kapalı olarak gerçekleşen bu toplantının ardından Yomra ilçesindeki İkisu mahallesine gelen Akşener, çay ocağında vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Akşener, bir vatandaşın sorusu üzerine 6'lı masadan ayrılma ve geri dönme sürecini anlattı.

Bir vatandaşın, "Keşke o masadan kalktığınız zaman geri dönmeseydiniz" ifadeleri üzerine Akşener, "Şimdiki aklım olsa dönmezdim" dedi. Bunun üzerine tekrar söz alan vatandaş, "Ben Karadenizliyim içinden geçeni kıvırarak konuşmam. Düz bir insanım" şeklinde konuşması üzerine Akşener, "Alışkanım" ifadelerini kullandı.

Akşener ile karşılıklı oturan vatandaşın tekrar "O masadan kalktınız takdir ettik sizi ama keşke geri dönmeseydiniz" ifadeleri üzerine Akşener 6'lı masadan ayrılma sürecinin detaylarını paylaştı.

"Özür dilerim"

"Keşke. Şimdi ki aklım olsam katiyen yapmazdım. Ama oldu işte. Onun için kendi başımıza gidiyoruz. Sizde destek olun" diyen Akşener, "Samimi birşey söylüyorum. Bu seçimin kazanılmasını çok arzu ettim. Meral Akşener olarak hiçbir şey talep etmedim. Partimiz var bizim ben niye Cumhurbaşkanı adayı olmuyum ki. Yani arıza çıkarmamak için ben herşeyden vazgeçtim. Ama siz iki insanı istediniz. Ben de bunlara gayret ettim. Mesele ben değilim sizsiniz. Siz bana söylediniz. Dolayısıyla o da kabul görmedi. Ondan sonraki fasıl öyle oldu. Özür dilerim" şeklinde konuştu.

"Bana orada siz istemiyorsanız biz 5 kişi olarak imzayalım siz gidebilirsiniz dendi"

Alengirli bir iş olmadığını dile getiren Akşener, "6 kişi oturuyoruz. Biz o gün adayın nasıl yöntemle seçileceğini konuşmak üzere oturmuşuz. Bir baktım aday ismi konuşuluyor. Buna itiraz ettim. Dedim ki biz adayın seçilme yöntimini konuşacağız. Kimseyi incitmek istemiyorum. 5 arkadaşımız Kemal beyi söyledi. Bende sizin istediğiniz 2 kişiyi söyledim. Dedim ki tamam Kemal beyde aday olsun. Başkaları varsa onlarda olsun. Bu 2 arkadaşımızın da ismi olsun. Araştırma yaptıralım. Araştırmada ne çıkıyorsa uyalım. Her siyasi parti kendisi yapsın. Ortalaması neyse onun arkasında duralım ve itiraz etmeyelim. En fazla 1 haftalık bir süreç dedim. Bana orada siz istemiyorsanız biz 5 kişi olarak imzayalım siz gidebilirsiniz dendi. O zaman hem Ali Babacan, Davutoğlu yok yok dedi. Sonrasında ben bu konuyu partideki arkadaşlarımla konuşmak için geri döndüm. Benim herşeyim açıktır. Zaten gizli iş yapamıyorum. Arkadaşlarım bana oturma bir daha dedi. 2 ayrı yazı hazırladık. Kalktık o konuşmayı yaptık" diye konuştu.

"Bana aklın yeni mi başına geldi diyebilirsin"

Masadan ayrılmasının ardından Ekrem İmamoğlu ve Mahsur Yavaş'ın gece saat 02.15'de evine geldiğini vurgulayan Akşener, " İkisine de son kere sordum.' İkisine aday olabilir misiniz?' dedim.' Hayır 'dediler. Bunun üzerine bir teklif yapıldı. Normalde genel başkanların hiçbiri olmayacak. Başkan yardımcısı 2'si olacak. Bu çok uygun birşeydi. Bununla kazanma ihtimali yüksekti. Sonra bir kağıt yazdı. Ben sonra arkadaşlarımı tekrar topladım. Ortak hazırladığımız o yazıyı arkadaşlara okudum. O iki belediye başkanı arkadaşa 'Kemal beyin bilgisi var mı?' dedim. 'Var' dediler. Ben o yazıyı partideki arkadaşlarıma okuyunca 3 kişi hariç 'Otur, tekrar dön' dediler.

"Masanın haberi var zannediyorum"

Buradaki halime bak. Bana da yazık. Sonra döndük otele gittik. 2 belediye başkanı, ben ve Kemal bey burada tamam dedik. 2'si şahit. Bunun üzerine ben kağıdı imzalayacağız zannediyorum. Önce bir arkadaş, sonra Ali Babacan 'Bizim bundan haberimiz yok' dedi. Ben de masanın haberi var zannediyorum. Burada bana 'Aklın yeni mi başına geldi' diyebilirsin. Sorguladığım yer burası. Dürüstçe durumu anlattım" dedi.

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